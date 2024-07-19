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Магнитные бури накроют Землю в выходные

Магнитные бури накроют Землю в выходные - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Магнитные бури накроют Землю в выходные

Магнитные бури уровня G1 накроют Землю 20 и 21 июля. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T08:14

2024-07-19T08:14

2024-07-19T08:14

магнитные бури

солнце

вспышки на солнце

земля

общество

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Магнитные бури уровня G1 накроют Землю 20 и 21 июля. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, в субботу магнитная буря грянет между 15 и 18 часами, затем ненадолго магнитосфера успокоится, но к трем часам в ночь на воскресенье повторится снова и будет продолжаться до 9 часов утра. При этом уточняется, что в воскресное магнитное возмущение рискует достигнуть более сильных штормовых значений - такая вероятность оценивается учеными в 20%.Далее космическая обстановка будет оставаться спокойной до 14 августа - в этот день вероятны незначительные геомагнитные вузмущения. Более ранний прогноз на магнитные волнения 4 и 7 августа к этому времени не оправдывается.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности растет показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидМеждународная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик Шустов"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещеры

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, земля, общество, космос