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Байден обратился к нации: главные заявления

Байден обратился к нации: главные заявления - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Байден обратился к нации: главные заявления

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации и пообещал до конца своего президентского срока "обеспечивать единство коалиции гордых стран" в поддержку РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T05:58

2024-07-25T05:58

2024-07-25T05:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации и пообещал до конца своего президентского срока "обеспечивать единство коалиции гордых стран" в поддержку Украины и для противодействия России."Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю ее более мощной и более единой, чем когда-либо в нашей истории", - цитирует Байдена телеканал CNN.Также в своей речи президент США объяснил решение оставить предвыборную гонку. По словам Байдена, для него "настало время передать эстафету молодому поколению"."За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", — сказал глава Белого дома.Байден снова заявил, что сделал выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис, назвав ее опытным политиком."Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером... Теперь выбор за вами, американским народом", — резюмировал он.21 июля Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов.После предвыборных дебатов с Дональдом Трампом, которые прошли в конце июня, телеканал CNN, который транслировал их, сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Джо Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывали, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден уже умирает как президент – политологШансы на президентство: куда Харрис может завести СШАВ Кремле отреагировали на отказ Байдена от предвыборной гонки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), выборы президента сша, сша, политика, в мире, новости