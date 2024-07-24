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Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский
Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский
В среду скоропостижно ушел из жизни главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский. Об этом сообщили в Минздраве республики. РИА Новости Крым, 24.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В среду скоропостижно ушел из жизни главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский. Об этом сообщили в Минздраве республики.В ведомстве отметили, что Сергей Ивановский стал первым главным врачом Областной детской клинической больницы (ныне Республиканская детская клиническая больница) в 1987 году и проработал в детском здравоохранении более 37 лет.Он занимал должность главного внештатного детского специалиста ревматолога министерства здравоохранения Республики Крым, врача–ревматолога педиатрического отделения Республиканской детской клинической больницы, был доцентом кафедры педиатрии с курсом инфекционных болезней Мединститута КФУ им. Вернадского.
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крым, минздрав крыма, утраты, общество
Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский

Умер главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский – минздрав

17:54 24.07.2024 (обновлено: 18:05 24.07.2024)
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаГлавный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский
Главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В среду скоропостижно ушел из жизни главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"Сергей Владимирович был профессионалом своего дела, опытным и знающим врачом, к которому обращались сотни маленьких пациентов за консультацией и для всех он находил время, помогая восстанавливать самое дорогое, что есть, – здоровье. Доктор с большой буквы, отзывчивый и неравнодушный к чужому горю – таким Сергей Владимирович останется в памяти коллег и пациентов", – сказано в некрологе.

В ведомстве отметили, что Сергей Ивановский стал первым главным врачом Областной детской клинической больницы (ныне Республиканская детская клиническая больница) в 1987 году и проработал в детском здравоохранении более 37 лет.
Он занимал должность главного внештатного детского специалиста ревматолога министерства здравоохранения Республики Крым, врача–ревматолога педиатрического отделения Республиканской детской клинической больницы, был доцентом кафедры педиатрии с курсом инфекционных болезней Мединститута КФУ им. Вернадского.
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