https://crimea.ria.ru/20240724/skonchalsya-glavnyy-detskiy-revmatolog-kryma-sergey-ivanovskiy-1139103986.html

Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский

Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский

В среду скоропостижно ушел из жизни главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский. Об этом сообщили в Минздраве республики. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T17:54

2024-07-24T17:54

2024-07-24T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В среду скоропостижно ушел из жизни главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский. Об этом сообщили в Минздраве республики.В ведомстве отметили, что Сергей Ивановский стал первым главным врачом Областной детской клинической больницы (ныне Республиканская детская клиническая больница) в 1987 году и проработал в детском здравоохранении более 37 лет.Он занимал должность главного внештатного детского специалиста ревматолога министерства здравоохранения Республики Крым, врача–ревматолога педиатрического отделения Республиканской детской клинической больницы, был доцентом кафедры педиатрии с курсом инфекционных болезней Мединститута КФУ им. Вернадского.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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