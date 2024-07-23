К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара
В среду Землю накроет магнитная буря - ученые
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Картина магнитных полей на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В среду, 24 июля, Землю накроет 12-часовая магнитная буря уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, магнитная буря продлится с 6 часов утра до шести вечера. При этом уточняется, что c 9 часов до полудня геомагнитный шторм достигнет уровня G2. В остальные часы класс магнитосферного возмущения не будет превышать более слабого уровня G1.
Далее космическая обстановка будет оставаться спокойной до 14 августа. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают.
Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности растет показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.
Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.
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