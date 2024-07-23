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К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара
К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара - РИА Новости Крым, 23.07.2024
К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара
В среду, 24 июля, Землю накроет 12-часовая магнитная буря уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T08:55
2024-07-23T08:55
магнитные бури
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земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В среду, 24 июля, Землю накроет 12-часовая магнитная буря уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Далее космическая обстановка будет оставаться спокойной до 14 августа. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности растет показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещерыСамая мощная за лето вспышка произошла на СолнцеПугающе красиво: крупный метеорит сгорел в небе над Стамбулом - видео
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магнитные бури, космос, земля, стихия, здоровье, новости, природа, солнце
К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара

В среду Землю накроет магнитная буря - ученые

08:55 23.07.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Картина магнитных полей на Солнце
Картина магнитных полей на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В среду, 24 июля, Землю накроет 12-часовая магнитная буря уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, магнитная буря продлится с 6 часов утра до шести вечера. При этом уточняется, что c 9 часов до полудня геомагнитный шторм достигнет уровня G2. В остальные часы класс магнитосферного возмущения не будет превышать более слабого уровня G1.
Далее космическая обстановка будет оставаться спокойной до 14 августа. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают.
Как возникают и на что влияют магнитные бури. ИнфографикаКак возникают и на что влияют магнитные бури. Инфографика
Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности растет показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.
Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.
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