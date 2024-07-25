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Главное за день: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Главное за день: 25 июля
Главное за день: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Главное за день: 25 июля
В четверг в Минобороны сообщили, что российская армия разбила еще более двух тысяч боевиков ВСУ, в Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, ВСК... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T22:17
2024-07-25T22:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Минобороны сообщили, что российская армия разбила еще более двух тысяч боевиков ВСУ, в Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, ВСК России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование у берегов Аляски, в России и мире снова обсуждали тему переговоров с Украиной, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о стремлении США и НАТО к масштабной милитаризации Черного моря, а лидер киевского режима Владимир Зеленский - о поимке подозреваемого в убийстве украинской националистки Фарион. Кроме того, россиянам рассказали о праздничных выходных в следующем году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииЗа сутки ВСУ потеряли еще 2025 боевиков, два склада с боеприпасами, а также технику и вооружение, в том числе западного производства. Кроме того, российские военные разбили пять американских БМП Bradley и пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ. Ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены два цеха завода по ремонту бронетехники в Харькове, сообщили 25 июля в Минобороны РФ.Крушение Ми-8В Калужской области разбился вертолет Ми-28, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В Минобороны России позже сообщили, что предварительно причиной крушения борта, выполнявшего плановый полет, стала техническая неисправность. Экипаж погиб.Самолеты РФ у берегов АляскиТакже в четверг в Минобороны сообщили о том, что Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.Переговоры с УкраинойРоссия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя. По его словам, в том, насколько можно доверять подобным схемам с Украиной, Москва наглядно убедилась на примере Минских договоренностей.Милитаризация Черного моряСША и НАТО стремятся к масштабной милитаризации Черного моря и хотят использовать страны региона для размещения там дальнобойного оружия. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона.Кандидат ХаррисВ четверг вице-президент США Камала Харрис опубликовала первый видеоролик своей предвыборной кампании, объявив о намерении участвовать в выборах главы государства. В видео фигурируют ее главный оппонент на предстоящих выборах Дональд Трамп, а также его соратник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс. Они, как заявляется в ролике, хотят сделать из США "страну хаоса, страха и ненависти", а те избиратели, кто проголосуют за Харрис, якобы "выберут свободу".Подозреваемый в убийстве ФарионВ Днепропетровске задержали подозреваемого в убийстве украинской националистки Ирины Фарион, сообщил в четверг глава киевского режима Владимир Зеленский. Задержан 18-летний парень. Операция по задержанию была непростой, сказал Зеленский, над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.Выходные для россиянНовогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. В частности, субботу, 4 января, предлагается перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря. На майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы. Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне, а новогодние каникулы 2025-2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, общество, в мире, россия
Главное за день: 25 июля

Главные события и заявления четверга, 25 июля

22:17 25.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Минобороны сообщили, что российская армия разбила еще более двух тысяч боевиков ВСУ, в Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, ВСК России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование у берегов Аляски, в России и мире снова обсуждали тему переговоров с Украиной, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о стремлении США и НАТО к масштабной милитаризации Черного моря, а лидер киевского режима Владимир Зеленский - о поимке подозреваемого в убийстве украинской националистки Фарион. Кроме того, россиянам рассказали о праздничных выходных в следующем году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

За сутки ВСУ потеряли еще 2025 боевиков, два склада с боеприпасами, а также технику и вооружение, в том числе западного производства. Кроме того, российские военные разбили пять американских БМП Bradley и пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ. Ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены два цеха завода по ремонту бронетехники в Харькове, сообщили 25 июля в Минобороны РФ.

Крушение Ми-8

В Калужской области разбился вертолет Ми-28, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В Минобороны России позже сообщили, что предварительно причиной крушения борта, выполнявшего плановый полет, стала техническая неисправность. Экипаж погиб.

Самолеты РФ у берегов Аляски

Также в четверг в Минобороны сообщили о том, что Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

Переговоры с Украиной

Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя. По его словам, в том, насколько можно доверять подобным схемам с Украиной, Москва наглядно убедилась на примере Минских договоренностей.

Милитаризация Черного моря

США и НАТО стремятся к масштабной милитаризации Черного моря и хотят использовать страны региона для размещения там дальнобойного оружия. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона.

Кандидат Харрис

В четверг вице-президент США Камала Харрис опубликовала первый видеоролик своей предвыборной кампании, объявив о намерении участвовать в выборах главы государства. В видео фигурируют ее главный оппонент на предстоящих выборах Дональд Трамп, а также его соратник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс. Они, как заявляется в ролике, хотят сделать из США "страну хаоса, страха и ненависти", а те избиратели, кто проголосуют за Харрис, якобы "выберут свободу".

Подозреваемый в убийстве Фарион

В Днепропетровске задержали подозреваемого в убийстве украинской националистки Ирины Фарион, сообщил в четверг глава киевского режима Владимир Зеленский. Задержан 18-летний парень. Операция по задержанию была непростой, сказал Зеленский, над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Выходные для россиян

Новогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. В частности, субботу, 4 января, предлагается перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря. На майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы. Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне, а новогодние каникулы 2025-2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года.
 
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