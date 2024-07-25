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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области
В Калужской области разбился вертолет Ми-28, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T07:38
2024-07-25T08:12
авиакатастрофа
вертолет
калужская область
происшествия
владислав шапша
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Калужской области разбился вертолет Ми-28, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, на месте крушения в данный момент работает оперативная группа и спасатели.В Минобороны России позже сообщили, что предварительно причиной крушения борта, выполнявшего плановый полет, стала техническая неисправность. Экипаж погиб. По информации ведомства, на земле разрушений нет. На месте ЧП работает комиссия ВКС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета
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Новости
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РИА Новости Крым
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авиакатастрофа, вертолет, калужская область, происшествия, владислав шапша, министерство обороны рф, новости
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

В Калужской области разбился вертолет Ми-28 – власти

07:38 25.07.2024 (обновлено: 08:12 25.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Калужской области разбился вертолет Ми-28, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28", — сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте крушения в данный момент работает оперативная группа и спасатели.
В Минобороны России позже сообщили, что предварительно причиной крушения борта, выполнявшего плановый полет, стала техническая неисправность. Экипаж погиб.
По информации ведомства, на земле разрушений нет. На месте ЧП работает комиссия ВКС России.
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АвиакатастрофаВертолетКалужская областьПроисшествияВладислав ШапшаМинистерство обороны РФНовости
 
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