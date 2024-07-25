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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

В Калужской области разбился вертолет Ми-28, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T07:38

2024-07-25T07:38

2024-07-25T08:12

авиакатастрофа

вертолет

калужская область

происшествия

владислав шапша

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Калужской области разбился вертолет Ми-28, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, на месте крушения в данный момент работает оперативная группа и спасатели.В Минобороны России позже сообщили, что предварительно причиной крушения борта, выполнявшего плановый полет, стала техническая неисправность. Экипаж погиб. По информации ведомства, на земле разрушений нет. На месте ЧП работает комиссия ВКС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета

калужская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, вертолет, калужская область, происшествия, владислав шапша, министерство обороны рф, новости