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Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета
Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета
Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружен, находившиеся в нем пилот и трое пассажиров погибли. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T09:06
2024-07-22T09:06
2024-07-22T09:06
авиакатастрофа
вертолет
новости
республика саха (якутия)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружен, находившиеся в нем пилот и трое пассажиров погибли. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Вертолет Robinson R44II с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии. Было возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, в вертолете летели гражданские лица.В июне этого года в Амурской области разбился ветролет Robinson R-66 . На его борту находились четыре человека, все они погибли.
республика саха (якутия)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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авиакатастрофа, вертолет, новости, республика саха (якутия), происшествия
Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета
В Якутии нашли обломки пропавшего вертолета Robinson и тела его пассажиров