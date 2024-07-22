https://crimea.ria.ru/20240722/naydeny-tela-pilota-i-passazhirov-propavshego-v-yakutii-vertoleta-1139035984.html

Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета

Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета

Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружен, находившиеся в нем пилот и трое пассажиров погибли. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T09:06

2024-07-22T09:06

2024-07-22T09:06

авиакатастрофа

вертолет

новости

республика саха (якутия)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружен, находившиеся в нем пилот и трое пассажиров погибли. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Вертолет Robinson R44II с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии. Было возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, в вертолете летели гражданские лица.В июне этого года в Амурской области разбился ветролет Robinson R-66 . На его борту находились четыре человека, все они погибли.

республика саха (якутия)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, вертолет, новости, республика саха (якутия), происшествия