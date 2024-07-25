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Сколько будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2025 году

Сколько будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Сколько будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2025 году

Новогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T11:34

2024-07-25T11:34

2024-07-25T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Новогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.Он напомнил, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. В частности, субботу, 4 января, предлагается перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря.На майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы, добавил Котяков.Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне, а новогодние каникулы 2025-2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года, уточнил руководитель ведомства.В Крыму ежегодно объявляются дополнительные нерабочие дни в связи со следующими праздниками: Ораза-байрам, Светлое Христово Воскресение (Пасха), Курбан-байрам и Святая Троица.

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праздники и памятные даты, отдых, минтруд рф, россия, общество, новости