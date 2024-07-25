https://crimea.ria.ru/20240725/skolko-budut-otdykhat-rossiyane-na-novogodnie-prazdniki-v-2025-godu-1139116663.html
Сколько будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2025 году
Сколько будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Сколько будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2025 году
Новогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T11:34
2024-07-25T11:34
2024-07-25T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Новогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.Он напомнил, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. В частности, субботу, 4 января, предлагается перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря.На майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы, добавил Котяков.Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне, а новогодние каникулы 2025-2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года, уточнил руководитель ведомства.В Крыму ежегодно объявляются дополнительные нерабочие дни в связи со следующими праздниками: Ораза-байрам, Светлое Христово Воскресение (Пасха), Курбан-байрам и Святая Троица.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, отдых, минтруд рф, россия, общество, новости
Сколько будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2025 году
Россияне будут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники – Минтруд
11:34 25.07.2024 (обновлено: 11:39 25.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Новогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Он напомнил, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней, совпадающих с праздничными.
"Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням... Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", – цитирует министра РИА Новости
В частности, субботу, 4 января, предлагается перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря.
На майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы, добавил Котяков.
Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне, а новогодние каникулы 2025-2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года, уточнил руководитель ведомства.
В Крыму ежегодно объявляются дополнительные нерабочие дни в связи со следующими праздниками: Ораза-байрам, Светлое Христово Воскресение (Пасха), Курбан-байрам и Святая Троица.