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В ВСУ начали принимать женщин-заключенных - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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В ВСУ начали принимать женщин-заключенных
В ВСУ начали принимать женщин-заключенных - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В ВСУ начали принимать женщин-заключенных
В ряды украинской армии приняли первых женщин-заключенных. Контракты с ВСУ заключили уже семеро, сообщили в министерстве юстиции Украины. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:12
2024-07-24T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В ряды украинской армии приняли первых женщин-заключенных. Контракты с ВСУ заключили уже семеро, сообщили в министерстве юстиции Украины.По данным министерства, после принятия закона о принятии в ряды ВСУ отбывающих наказание в тюрьмах, в украинские войска вступили 6101 осужденных, 3823 из них уже приступили к обучению.Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что спрос на мобилизацию в ряды ВСУ среди заключенных уменьшился.В январе в Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. Сразу после этого минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.В мае для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизацииМалюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости, общество
В ВСУ начали принимать женщин-заключенных

Семь женщин-заключенных заключили контракты с ВСУ – минюст Украины

13:12 24.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В ряды украинской армии приняли первых женщин-заключенных. Контракты с ВСУ заключили уже семеро, сообщили в министерстве юстиции Украины.

"Семеро женщин, отбывавших наказание в тюрьме, заключили контракты с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", - говорится в сообщении, размещенном на странице украинского минюста в социальной сети.

По данным министерства, после принятия закона о принятии в ряды ВСУ отбывающих наказание в тюрьмах, в украинские войска вступили 6101 осужденных, 3823 из них уже приступили к обучению.
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что спрос на мобилизацию в ряды ВСУ среди заключенных уменьшился.
В январе в Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. Сразу после этого минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.
В мае для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами.
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