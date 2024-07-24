https://crimea.ria.ru/20240724/glavnoe-za-den-24-iyulya-1139109345.html

Главное за день: 24 июля

Главное за день: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Главное за день: 24 июля

В Москве взорвали автомобиль – подозреваемого задержали в Турции. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию новых регионов. Глава МИД Украины РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T22:57

2024-07-24T22:57

2024-07-24T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Москве взорвали автомобиль – подозреваемого задержали в Турции. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию новых регионов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с Москвой. Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам. В ВСУ начали мобилизацию женщин-заключенных. Глава Следкома России Александр Бастрыкин предложил ввести налог на использование труда мигрантов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подрыв автомобиля в МосквеУтром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. По данным МВД России, причиной стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие – владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Личность исполнителя была установлена – его имя Евгений Серебряков. Как сообщила ФСБ России, он сбежал в Турцию. В этот же день злоумышленника задержали в городе Бодрум, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Вечером Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его. Фигуранту грозит пожизненное заключение.На развитие новых регионов за год выделили более 1,2 трлн рублейПрезидент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. По его словам, в 2023 году из всех источников на новые регионы выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей.За прошедшее с 2022 года время плановые и сверхплановые задачи выполнены более чем на 19-ти тысячах различных объектов. Федеральными заказчиками завершены работы на 11262 объектах, в том числе, построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2140 многоквартирных дома и 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта, уточнил российский лидер.Кулеба заявил о готовности договариваться с РоссиейГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева. Он также добавил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров.Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правамПрезидент России Владимир Путин разрешил заселять россиян в гостиницы при предъявлении водительских прав. Согласно поручению главы государства, такая возможность должна быть обеспечена с 1 июля следующего года.Кроме того, Путин поручил принять меры по обустройству участков дорог в составе автомобильных туристических маршрутов. В том числе на таких магистралях должны появиться системы навигации и информация о туристических объектах на маршрутах, устойчивая мобильная связь, площадки для отдыха с санитарными модулями, места для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.В ВСУ начали мобилизацию женщин-заключенныхВ ряды украинской армии приняли первых женщин-заключенных. Контракты с ВСУ заключили уже семеро, сообщили в министерстве юстиции Украины. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.По данным министерства, после принятия закона о принятии в ряды ВСУ отбывающих наказание в тюрьмах, в украинские войска вступили 6101 осужденных, 3823 из них уже приступили к обучению.СК предложил ввести налог на использование труда мигрантовПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил предусмотреть налог для бизнеса за использование труда мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать на работу россиян.Также глава СК РФ предлагает создать цифровой профиль иностранца в формате QR-кода, в котором будут содержащего сведения о нем.Кроме того, Бастрыкин предлагает выдавать иностранцам паспорт гражданина России с одновременной постановкой их на воинский учет и обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в Россию и пользоваться ими.

https://crimea.ria.ru/20240724/budni-pod-obstrelami--kto-i-kak-pomogaet-zhitelyam-khersonschiny-1139099844.html

https://crimea.ria.ru/20240724/zachem-kuleba-zagovoril-o-peregovorakh-s-rossiey-v-kitae-1139095583.html

https://crimea.ria.ru/20240724/kogda-turtsiya-prisoedinit-severnyy-kipr--prognoz-eksperta-1139108258.html

https://crimea.ria.ru/20240724/moschnyy-pozhar-i-vzryvy-v-poltavskoy-oblasti-proizoshla-chs-1139107974.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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