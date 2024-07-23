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В Симферополе начали чистить русло Салгира - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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В Симферополе начали чистить русло Салгира
В Симферополе начали чистить русло Салгира - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Симферополе начали чистить русло Салгира
В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и веток. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T06:59
2024-07-23T06:59
крым
симферополь
салгир
михаил афанасьев
экология
природа
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и веток. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, очистку ведут совместно о специалистами государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.При этом глава администрации заверил, что "решение найдено", и русло Салгира очистят от мусора и веток.Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту загрязнения реки Славянка. Местные жители жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также фиксировали гибель рыбы.На данный момент труба ливневой канализации затампонирована, чтобы можно было найти место незаконной врезки. По мнению председателя крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрея Артова, загрязнение небольшой симферопольской речки Славянка может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море.Самая крупная река Крыма Салгир страдает как от хозяйственно-бытовых стоков, так и от промышленных загрязнений. Комплексным изучением экосистемы Салгира занимаются ученые Института биологии южных морей, которые обнаружили в донных отложениях реки значительное содержание пестицидов. Кроме того, на участке русла в районе села Пятихатка Красногвардейского района был выявлен сброс значительного количества пластиковой мебели в воду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усачБыстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из СалгираЗагрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
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крым, симферополь, салгир, михаил афанасьев, экология, природа, новости крыма
В Симферополе начали чистить русло Салгира

В Симферополе начали расчищать русло реки Салгир – мэр

06:59 23.07.2024
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали чистить русло Салгира
В Симферополе начали чистить русло Салгира
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и веток. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
По его словам, очистку ведут совместно о специалистами государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.
"Начали от СНТ "Энергетик", продолжим уборку дальше по руслу – до пгт Комсомольское. Как я уже говорил, есть проблемы в части доступа к некоторым участкам реки". - написал он в своем Telegram-канале.
При этом глава администрации заверил, что "решение найдено", и русло Салгира очистят от мусора и веток.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе начали чистить русло Салгира
В Симферополе начали чистить русло Салгира
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
В Симферополе начали чистить русло Салгира
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту загрязнения реки Славянка. Местные жители жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также фиксировали гибель рыбы.
На данный момент труба ливневой канализации затампонирована, чтобы можно было найти место незаконной врезки. По мнению председателя крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрея Артова, загрязнение небольшой симферопольской речки Славянка может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море.
Самая крупная река Крыма Салгир страдает как от хозяйственно-бытовых стоков, так и от промышленных загрязнений. Комплексным изучением экосистемы Салгира занимаются ученые Института биологии южных морей, которые обнаружили в донных отложениях реки значительное содержание пестицидов. Кроме того, на участке русла в районе села Пятихатка Красногвардейского района был выявлен сброс значительного количества пластиковой мебели в воду.
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КрымСимферопольСалгирМихаил АфанасьевЭкологияПриродаНовости Крыма
 
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