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В Симферополе начали чистить русло Салгира

В Симферополе начали чистить русло Салгира - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Симферополе начали чистить русло Салгира

В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и веток. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T06:59

2024-07-23T06:59

2024-07-23T06:59

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салгир

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и веток. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, очистку ведут совместно о специалистами государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.При этом глава администрации заверил, что "решение найдено", и русло Салгира очистят от мусора и веток.Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту загрязнения реки Славянка. Местные жители жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также фиксировали гибель рыбы.На данный момент труба ливневой канализации затампонирована, чтобы можно было найти место незаконной врезки. По мнению председателя крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрея Артова, загрязнение небольшой симферопольской речки Славянка может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море.Самая крупная река Крыма Салгир страдает как от хозяйственно-бытовых стоков, так и от промышленных загрязнений. Комплексным изучением экосистемы Салгира занимаются ученые Института биологии южных морей, которые обнаружили в донных отложениях реки значительное содержание пестицидов. Кроме того, на участке русла в районе села Пятихатка Красногвардейского района был выявлен сброс значительного количества пластиковой мебели в воду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усачБыстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из СалгираЗагрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря

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крым, симферополь, салгир, михаил афанасьев, экология, природа, новости крыма