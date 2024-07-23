https://crimea.ria.ru/20240723/strelba-v-feodosii-v-rayone-morya---chto-proiskhodit-1139067006.html

Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит

Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит

В Феодосии во вторник слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходят учебные стрельбы. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T11:03

2024-07-23T11:03

2024-07-23T11:03

феодосия

учения

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходят учебные стрельбы.По данным местных властей, учения продлятся до 13.00. Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В акватории морского порта Новороссийск во вторник также проведут военные учения со стрельбами, сообщала ранее администрация города. Также 23 июля в Новороссийске будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий". Как сообщалось, взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуСтрельба в Феодосии - власти назвали причинуФлот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба

феодосия

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2024

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феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым