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Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит
Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит
В Феодосии во вторник слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходят учебные стрельбы. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T11:03
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феодосия
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходят учебные стрельбы.По данным местных властей, учения продлятся до 13.00. Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В акватории морского порта Новороссийск во вторник также проведут военные учения со стрельбами, сообщала ранее администрация города. Также 23 июля в Новороссийске будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий". Как сообщалось, взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуСтрельба в Феодосии - власти назвали причинуФлот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым
Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит

В Феодосии проходят учебные стрельбы - администрация города

11:03 23.07.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходят учебные стрельбы.
"Сегодня, 23 июля, будут проходить учебные стрельбы в сторону моря", - сказано в сообщении мэрии.
По данным местных властей, учения продлятся до 13.00. Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В акватории морского порта Новороссийск во вторник также проведут военные учения со стрельбами, сообщала ранее администрация города. Также 23 июля в Новороссийске будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий". Как сообщалось, взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.
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ФеодосияУченияВооруженные силы РоссииНовости КрымаКрым
 
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