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Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину
Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину
Военно-морской флот в среду проведет учения со стрельбой в Новороссийске. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T10:39
2024-07-17T10:39
новороссийск
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
безопасность
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Военно-морской флот в среду проведет учения со стрельбой в Новороссийске. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города.Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки, уточнили в мэрии.В районе Севастопольской бухты утром 17 июля военные также проводят учения - по применению табельных средств маскировки, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму, Севастополе и Новороссийске регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛАНа внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причинаВ Феодосии снова стреляют
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, краснодарский край, новости
Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину

В порту Новороссийска в среду проведут военные учения - мэрия

10:39 17.07.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Военно-морской флот в среду проведет учения со стрельбой в Новороссийске. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города.
"В период с 11 до 13 часов 17 июля запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской Военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск", - сказано в сообщении.
Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки, уточнили в мэрии.
В районе Севастопольской бухты утром 17 июля военные также проводят учения - по применению табельных средств маскировки, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму, Севастополе и Новороссийске регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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