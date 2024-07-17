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Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину

Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину

Военно-морской флот в среду проведет учения со стрельбой в Новороссийске. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T10:39

2024-07-17T10:39

2024-07-17T10:39

новороссийск

учения

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Военно-морской флот в среду проведет учения со стрельбой в Новороссийске. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города.Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки, уточнили в мэрии.В районе Севастопольской бухты утром 17 июля военные также проводят учения - по применению табельных средств маскировки, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму, Севастополе и Новороссийске регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛАНа внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причинаВ Феодосии снова стреляют

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, краснодарский край, новости