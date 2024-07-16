https://crimea.ria.ru/20240716/v-portu-novorossiyska-uchatsya-otrazhat-ataki-morskikh-dronov-i-bpla-1138890735.html

В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА

В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА - РИА Новости Крым, 16.07.2024

В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА

В акватории морского порта Новороссийска во вторник пройдут внеплановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T11:15

2024-07-16T11:15

2024-07-16T11:15

россия

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска во вторник пройдут внеплановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Уточняется, что учения будут проходить в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.Тренировки дежурных сил проходят и в Севастополе. По информации губернатора Михаила Развожаева, до 14.00 на внешнем рейде в районе Казачьей бухты флот будет проводить учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба на внешнем рейде - что происходит в СевастополеУ побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУВ Евпатории сегодня будут стрелять

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2024

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россия, новороссийск, учения, армия и флот, безопасность