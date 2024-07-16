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В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА
В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА - РИА Новости Крым, 16.07.2024
В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА
В акватории морского порта Новороссийска во вторник пройдут внеплановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T11:15
2024-07-16T11:15
россия
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска во вторник пройдут внеплановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Уточняется, что учения будут проходить в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.Тренировки дежурных сил проходят и в Севастополе. По информации губернатора Михаила Развожаева, до 14.00 на внешнем рейде в районе Казачьей бухты флот будет проводить учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба на внешнем рейде - что происходит в СевастополеУ побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУВ Евпатории сегодня будут стрелять
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РИА Новости Крым
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россия, новороссийск, учения, армия и флот, безопасность
В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА

В порту Новороссийска проходят внеплановые учения по отражению атак морских дронов

11:15 16.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска во вторник пройдут внеплановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
"В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учения будут проходить в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.
Тренировки дежурных сил проходят и в Севастополе. По информации губернатора Михаила Развожаева, до 14.00 на внешнем рейде в районе Казачьей бухты флот будет проводить учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.
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