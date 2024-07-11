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В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами
В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами
В акватории морского порта Новороссийска 11 июля пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T10:14
2024-07-11T10:14
учения
новороссийск
новости
краснодарский край
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска 11 июля пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Учения прошли вечером в среду в Севастополе и Евпатории. В течение суток 10 июля также был закрыт проезд на Бакальскую косу, в связи с учениями Минобороны.Учебные стрельбы во вторник, 9 июля, дважды проходили в Феодосии, где местные власти предупреждали о стрельбе. До полуночи тренировки флота проводились и на внешнем рейде в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20240709/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-svyazana-s-ucheniyami-voennykh-1138723478.html
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учения, новороссийск, новости, краснодарский край, армия и флот, вооруженные силы россии
В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами

В Новороссийске военные будут учиться отражать атаку морских дронов

10:14 11.07.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска 11 июля пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
"В период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00 11 июля 2024 года запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Учения прошли вечером в среду в Севастополе и Евпатории. В течение суток 10 июля также был закрыт проезд на Бакальскую косу, в связи с учениями Минобороны.
Учебные стрельбы во вторник, 9 июля, дважды проходили в Феодосии, где местные власти предупреждали о стрельбе. До полуночи тренировки флота проводились и на внешнем рейде в Севастополе.
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 20:02
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
 
УченияНовороссийскНовостиКраснодарский крайАрмия и флотВооруженные силы России
 
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