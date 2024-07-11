https://crimea.ria.ru/20240711/v-novorossiyske-obyavleny-ucheniya-s-prakticheskimi-strelbami-1138752826.html

В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами

В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами - РИА Новости Крым, 11.07.2024

В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами

В акватории морского порта Новороссийска 11 июля пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T10:14

2024-07-11T10:14

2024-07-11T10:14

учения

новороссийск

новости

краснодарский край

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска 11 июля пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Учения прошли вечером в среду в Севастополе и Евпатории. В течение суток 10 июля также был закрыт проезд на Бакальскую косу, в связи с учениями Минобороны.Учебные стрельбы во вторник, 9 июля, дважды проходили в Феодосии, где местные власти предупреждали о стрельбе. До полуночи тренировки флота проводились и на внешнем рейде в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20240709/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-svyazana-s-ucheniyami-voennykh-1138723478.html

новороссийск

краснодарский край

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учения, новороссийск, новости, краснодарский край, армия и флот, вооруженные силы россии