https://crimea.ria.ru/20240710/bakalskuyu-kosu-v-krymu-zakryli-dlya-posescheniya--sroki-i-prichina-1138722324.html

Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причина

Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причина - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причина

Проезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма закрывают с 10 июля на сутки в связи с учениями военных. Об этом предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T06:37

2024-07-10T06:37

2024-07-10T06:37

крым

раздольненский район крыма

денис олейник

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/06/1118040668_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60b445752e9fee0244cccdac892b6676.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Проезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма закрывают с 10 июля на сутки в связи с учениями военных. Об этом предупредил глава районной администрации Денис Олейник.Учебные стрельбы во вторник, 9 июля, дважды проходили в Феодосии, где местные власти предупреждали о стрельбе. До полуночи тренировки флота проводились и на внешнем рейде в Севастополе. Кроме того, в акватории морского порта Новороссийска дежурные силы Новороссийской морской базы проводили учения по отражению атаки безэкипажных катеров и дронов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности. Кроме того, в регионах Крыма периодически проводят утилизацию боеприпасов. Так, 9 и 10 июля такие работы ведутся в Красногвардейском районе, а в Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов.В Феодосии 9 июля военные дважды проводили учения со стрельбой.

крым

раздольненский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, раздольненский район крыма, денис олейник, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма