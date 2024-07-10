Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причина
Доступ на Бакальскую косу в Раздольненском районе Крыма закрыли из-за учений Минобороны
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийБакальская коса
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Проезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма закрывают с 10 июля на сутки в связи с учениями военных. Об этом предупредил глава районной администрации Денис Олейник.
"В период с 10 по 11 июля включительно будет закрыт проезд на территорию ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" в связи с проведением учений Министерства обороны Российской Федерации на территории Раздольненского района", – написал он в своем Telegram-канале.
Учебные стрельбы во вторник, 9 июля, дважды проходили в Феодосии, где местные власти предупреждали о стрельбе. До полуночи тренировки флота проводились и на внешнем рейде в Севастополе. Кроме того, в акватории морского порта Новороссийска дежурные силы Новороссийской морской базы проводили учения по отражению атаки безэкипажных катеров и дронов.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности. Кроме того, в регионах Крыма периодически проводят утилизацию боеприпасов. Так, 9 и 10 июля такие работы ведутся в Красногвардейском районе, а в Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов.
В Феодосии 9 июля военные дважды проводили учения со стрельбой.