https://crimea.ria.ru/20240709/v-novorossiyske-uchatsya-otrazhat-napadenie-bekov-i-dronov-1138700669.html

В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов

В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов

Военные тренировки пройдут во вторник в морском порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T11:02

2024-07-09T11:02

2024-07-09T11:02

новороссийск

учения

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

краснодарский край

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Военные тренировки пройдут во вторник в морском порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города.В администрации уточняют, что в ходе учения отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.7 июля учения Черноморского флота в течение ночи проводились в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходитКогда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, краснодарский край, новости, безопасность