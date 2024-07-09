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В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов
В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов
Военные тренировки пройдут во вторник в морском порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T11:02
2024-07-09T11:02
новороссийск
учения
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
краснодарский край
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Военные тренировки пройдут во вторник в морском порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города.В администрации уточняют, что в ходе учения отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.7 июля учения Черноморского флота в течение ночи проводились в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходитКогда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новороссийск, учения, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, краснодарский край, новости, безопасность
В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов

Действия по отражению нападения без экипажных катеров и дронов отработают в Новороссийске

11:02 09.07.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Военные тренировки пройдут во вторник в морском порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города.

"В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 9 июля запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", – говорится в сообщении.

В администрации уточняют, что в ходе учения отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
7 июля учения Черноморского флота в течение ночи проводились в Севастополе.
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НовороссийскУченияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииКраснодарский крайНовостиБезопасность
 
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