https://crimea.ria.ru/20240706/sireny-i-strelba-v-portu-novorossiyska--chto-proiskhodit-1138644212.html

Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит

Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит

В субботу в Новороссийске проходят учения военных Новороссийской военно-морской базы по отражению беспилотных атак с воздуха и моря. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T10:54

2024-07-06T10:54

2024-07-06T10:58

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

кубань

краснодарский край

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136179115_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_7028e837fd047e562392a98398c73312.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В субботу в Новороссийске проходят учения военных Новороссийской военно-морской базы по отражению беспилотных атак с воздуха и моря. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что звуки стрельбы могут быть слышны в районе порта с 11:00 до 13:00.Кроме того, в течение дня пройдет тренировка с включением сирен на территории Государственного морского университета имени адмирала Ушакова.Третьего июля в Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрывали доступ к акватории бухты. Специалисты обследовали акваторию моря, пляжи былизакрыты для отдыхающих.Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы периодически проводят учения по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для КрымаЭвакуация в центре Симферополя не связана с пожаром и учениями – МЧСПутин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности

новороссийск

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, кубань, краснодарский край, новости