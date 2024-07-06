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Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит
Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит
В субботу в Новороссийске проходят учения военных Новороссийской военно-морской базы по отражению беспилотных атак с воздуха и моря. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T10:54
2024-07-06T10:58
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
кубань
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В субботу в Новороссийске проходят учения военных Новороссийской военно-морской базы по отражению беспилотных атак с воздуха и моря. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что звуки стрельбы могут быть слышны в районе порта с 11:00 до 13:00.Кроме того, в течение дня пройдет тренировка с включением сирен на территории Государственного морского университета имени адмирала Ушакова.Третьего июля в Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрывали доступ к акватории бухты. Специалисты обследовали акваторию моря, пляжи былизакрыты для отдыхающих.Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы периодически проводят учения по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для КрымаЭвакуация в центре Симферополя не связана с пожаром и учениями – МЧСПутин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, кубань, краснодарский край, новости
Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит

В Новороссийске военные учатся отражать атаку безэкипажных катеров и беспилотников

10:54 06.07.2024 (обновлено: 10:58 06.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБоевая машина десанта БМД-4М
Боевая машина десанта БМД-4М - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В субботу в Новороссийске проходят учения военных Новороссийской военно-морской базы по отражению беспилотных атак с воздуха и моря. Об этом предупредили в городской администрации.
Отмечается, что звуки стрельбы могут быть слышны в районе порта с 11:00 до 13:00.

"В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - сказано в сообщении.

Кроме того, в течение дня пройдет тренировка с включением сирен на территории Государственного морского университета имени адмирала Ушакова.
Третьего июля в Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрывали доступ к акватории бухты. Специалисты обследовали акваторию моря, пляжи былизакрыты для отдыхающих.
Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы периодически проводят учения по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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НовороссийскУченияАрмия и флотБезопасностьКубаньКраснодарский крайНовости
 
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