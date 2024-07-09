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В Феодосии снова стреляют
В Феодосии снова стреляют - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Феодосии снова стреляют
В Феодосии во вторник в первой половине дня проходят учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T11:28
2024-07-09T11:28
2024-07-09T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник в первой половине дня проходят учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.По данным мэрии курорта, стрельбы будет слышна в городе до 13 часов. Гостей и жителей Феодосии просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности. Кроме того, в регионах Крыма периодически проводят утилизацию боеприпасов. Так, 9 и 10 июля такие работы ведутся в Красногвардейском районе, а в Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии снова стреляют
В Феодосии проходят учебные стрельбы