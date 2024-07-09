https://crimea.ria.ru/20240709/na-vneshnem-reyde-sevastopolya-do-polunochi-budut-strelyat---prichina-1138726039.html

На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина

На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина - РИА Новости Крым, 09.07.2024

На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина

В Севастополе до полуночи будет слышна стрельба – военные проводят учения, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T23:03

2024-07-09T23:03

2024-07-09T23:04

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе до полуночи будет слышна стрельба – военные проводят учения, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Ранее военные Черноморского флота проводили учения по задержанию возможных диверсантов в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, сообщал губернатор.В первой половине дня учебные стрельбы проходили в Феодосии, в Новороссийске военнослужащие военно-морской базы учились отражать атаку безэкипажных морских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходитКогда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

севастополь

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2024

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