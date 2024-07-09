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На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина
На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина - РИА Новости Крым, 09.07.2024
На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина
В Севастополе до полуночи будет слышна стрельба – военные проводят учения, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T23:03
2024-07-09T23:04
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе до полуночи будет слышна стрельба – военные проводят учения, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Ранее военные Черноморского флота проводили учения по задержанию возможных диверсантов в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, сообщал губернатор.В первой половине дня учебные стрельбы проходили в Феодосии, в Новороссийске военнослужащие военно-морской базы учились отражать атаку безэкипажных морских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходитКогда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина

В Севастополе до полуночи военные проводят учения со стрельбой – губернатор

23:03 09.07.2024 (обновлено: 23:04 09.07.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе до полуночи будет слышна стрельба – военные проводят учения, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 24.00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - говорится в сообщении.
Ранее военные Черноморского флота проводили учения по задержанию возможных диверсантов в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, сообщал губернатор.
В первой половине дня учебные стрельбы проходили в Феодосии, в Новороссийске военнослужащие военно-морской базы учились отражать атаку безэкипажных морских катеров.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
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