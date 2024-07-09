https://crimea.ria.ru/20240709/na-vneshnem-reyde-sevastopolya-do-polunochi-budut-strelyat---prichina-1138726039.html
На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина
На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина - РИА Новости Крым, 09.07.2024
На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина
В Севастополе до полуночи будет слышна стрельба – военные проводят учения, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T23:03
2024-07-09T23:03
2024-07-09T23:04
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе до полуночи будет слышна стрельба – военные проводят учения, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Ранее военные Черноморского флота проводили учения по задержанию возможных диверсантов в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, сообщал губернатор.В первой половине дня учебные стрельбы проходили в Феодосии, в Новороссийске военнослужащие военно-морской базы учились отражать атаку безэкипажных морских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходитКогда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина
В Севастополе до полуночи военные проводят учения со стрельбой – губернатор
23:03 09.07.2024 (обновлено: 23:04 09.07.2024)