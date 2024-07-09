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Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Военные Черноморского флота во вторник вечером проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T20:02
2024-07-09T20:02
2024-07-09T20:02
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота во вторник вечером проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Отмечается, что жители и гости города могут слышать звуки стрельбы в разных районах ориентировочно до 20.30.Развожаев добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности. Кроме того, в регионах Крыма периодически проводят утилизацию боеприпасов. Так, 9 и 10 июля такие работы ведутся в Красногвардейском районе, а в Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов.В Феодосии 9 июля военные дважды проводили учения со стрельбой.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Военные ЧФ проводят учения по уничтожению диверсантов в Севастополе - Развожаев