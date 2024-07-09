https://crimea.ria.ru/20240709/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-svyazana-s-ucheniyami-voennykh-1138723478.html

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

Военные Черноморского флота во вторник вечером проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T20:02

2024-07-09T20:02

2024-07-09T20:02

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a8d5372155082e655087268aee4b506.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота во вторник вечером проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Отмечается, что жители и гости города могут слышать звуки стрельбы в разных районах ориентировочно до 20.30.Развожаев добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности. Кроме того, в регионах Крыма периодически проводят утилизацию боеприпасов. Так, 9 и 10 июля такие работы ведутся в Красногвардейском районе, а в Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов.В Феодосии 9 июля военные дважды проводили учения со стрельбой.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма