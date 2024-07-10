https://crimea.ria.ru/20240710/v-sevastopole-snova-slyshna-strelba-1138739004.html
В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе слышны громкие звуки – Черноморский флот проводит тренировку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T12:43
2024-07-10T12:43
2024-07-10T13:00
новости
севастополь
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе слышны громкие звуки – Черноморский флот проводит тренировку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе на территории Республики Крым и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Ранее о проведении в среду учений со стрельбой сообщали власти Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причинаЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночьюРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот
В Севастополе снова слышна стрельба
Тренировки Черноморского флота проходят в Севастополе в среду днем
12:43 10.07.2024 (обновлено: 13:00 10.07.2024)