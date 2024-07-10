https://crimea.ria.ru/20240710/v-sevastopole-snova-slyshna-strelba-1138739004.html

В Севастополе снова слышна стрельба

В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Севастополе снова слышна стрельба

В Севастополе слышны громкие звуки – Черноморский флот проводит тренировку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T12:43

2024-07-10T12:43

2024-07-10T13:00

новости

севастополь

михаил развожаев

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе слышны громкие звуки – Черноморский флот проводит тренировку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе на территории Республики Крым и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Ранее о проведении в среду учений со стрельбой сообщали власти Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причинаЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночьюРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот