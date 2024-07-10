Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240710/v-sevastopole-snova-slyshna-strelba-1138739004.html
В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе слышны громкие звуки – Черноморский флот проводит тренировку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T12:43
2024-07-10T13:00
новости
севастополь
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе слышны громкие звуки – Черноморский флот проводит тренировку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе на территории Республики Крым и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Ранее о проведении в среду учений со стрельбой сообщали власти Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причинаЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночьюРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот
В Севастополе снова слышна стрельба

Тренировки Черноморского флота проходят в Севастополе в среду днем

12:43 10.07.2024 (обновлено: 13:00 10.07.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе слышны громкие звуки – Черноморский флот проводит тренировку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 14:00 в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в официальном Telegram-канале.

При этом Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе на территории Республики Крым и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Ранее о проведении в среду учений со стрельбой сообщали власти Евпатории.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бакальскую косу в Крыму закрыли для посещения – сроки и причина
Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью
Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
 
НовостиСевастопольМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)БезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43В Севастополе снова слышна стрельба
12:31В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека
12:16В Крыму и Севастополе нашли больше сотни служб доставки опасной еды
11:57Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин
11:32Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде
11:23Пытался сбыть 18 тысяч доз: в Крыму задержан наркокурьер
11:09Два автомобиля загорелись в Ялте: есть пострадавший
10:50В Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилией
10:37В Евпатории сегодня будут стрелять
10:25Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой
10:05ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
10:00ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных
09:52Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи
09:44Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога
09:28От Одессы до Ровно: где гремели взрывы на Украине и что попало под удар
09:16Крымский мост утром в среду: начала расти очередь
08:53Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт
08:32Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации
08:05Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
07:36Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста
Лента новостейМолния