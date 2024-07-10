https://crimea.ria.ru/20240710/v-evpatorii-segodnya-budut-strelyat-1138732724.html

В Евпатории сегодня будут стрелять

В Евпатории сегодня будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Евпатории сегодня будут стрелять

В Евпатории военные в среду проведут учения со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T10:37

2024-07-10T10:37

2024-07-10T10:56

евпатория

учения

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории военные в среду проведут учения со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета.В этой связи в городе, возможно, будут слышны громкие звуки, предупреждают местные власти.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. В частности, с связи с учениями военных с 10 июля на сутки закрыт проезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночьюОборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно

евпатория

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2024

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