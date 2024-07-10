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В Евпатории сегодня будут стрелять
В Евпатории сегодня будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Евпатории сегодня будут стрелять
В Евпатории военные в среду проведут учения со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T10:37
2024-07-10T10:37
2024-07-10T10:56
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории военные в среду проведут учения со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета.В этой связи в городе, возможно, будут слышны громкие звуки, предупреждают местные власти.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. В частности, с связи с учениями военных с 10 июля на сутки закрыт проезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночьюОборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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евпатория, учения, новости крыма, безопасность, вооруженные силы россии, новости, безопасность республики крым и севастополя
В Евпатории сегодня будут стрелять
В Евпатории военные в среду проведут учения
10:37 10.07.2024 (обновлено: 10:56 10.07.2024)