Рейтинг@Mail.ru
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240716/strelba-na-vneshnem-reyde---chto-proiskhodit-v-sevastopole-1138887445.html
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T09:43
2024-07-16T09:43
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в городе все спокойно. И призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, новости крыма
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе

Флот проведет 4-часовую тренировку со стрельбой на внешнем рейде Севастополя

09:43 16.07.2024
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 10.00 до 14.00 на внешнем рейде в районе Казачьей бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что в городе все спокойно. И призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины
Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин
Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
09:17ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя
09:08В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник – адреса
09:02ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
08:37Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
08:23Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму
08:05Крымский мост сейчас: проезда ждут больше тысячи машин
07:37Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады
07:31У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ
07:24Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс
06:58Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBE
06:31Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
06:08У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа
05:59Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона
00:01Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
23:02Главное за день: 15 июля
22:42Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия
22:16Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
22:03Главные новости Крыма: 15 июля
Лента новостейМолния