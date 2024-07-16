https://crimea.ria.ru/20240716/strelba-na-vneshnem-reyde---chto-proiskhodit-v-sevastopole-1138887445.html

Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе

Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе

Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T09:43

2024-07-16T09:43

2024-07-16T09:43

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в городе все спокойно. И призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, новости крыма