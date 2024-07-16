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Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T09:43
2024-07-16T09:43
2024-07-16T09:43
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в городе все спокойно. И призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, новости крыма
Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
Флот проведет 4-часовую тренировку со стрельбой на внешнем рейде Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот во вторник проведет на внешнем рейде Севастополя тренировки со стрельбой из различных видов оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 10.00 до 14.00 на внешнем рейде в районе Казачьей бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что в городе все спокойно. И призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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