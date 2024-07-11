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На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина - РИА Новости Крым, 11.07.2024
На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
В Севастополе военные Черноморского флота проводят тренировки на внешнем рейде. Стрельба может быть слышна до полуночи, предупредил губернатор Михаил яразвожев. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T22:22
2024-07-11T22:23
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят тренировки на внешнем рейде. Стрельба может быть слышна до полуночи, предупредил губернатор Михаил яразвожев.И добавил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе на территории Республики Крым и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина

Флот проводит тренировки со стрельбой на внешнем рейде в Севастополе – власти

22:22 11.07.2024 (обновлено: 22:23 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят тренировки на внешнем рейде. Стрельба может быть слышна до полуночи, предупредил губернатор Михаил яразвожев.
"Ориентировочно до 24.00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram.
И добавил, что в городе все спокойно.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе на территории Республики Крым и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
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