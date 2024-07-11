https://crimea.ria.ru/20240711/na-vneshnem-reyde-v-sevastopole-do-polunochi-budut-strelyat---prichina-1138784863.html
На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина - РИА Новости Крым, 11.07.2024
На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
В Севастополе военные Черноморского флота проводят тренировки на внешнем рейде. Стрельба может быть слышна до полуночи, предупредил губернатор Михаил яразвожев. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T22:22
2024-07-11T22:22
2024-07-11T22:23
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят тренировки на внешнем рейде. Стрельба может быть слышна до полуночи, предупредил губернатор Михаил яразвожев.И добавил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе на территории Республики Крым и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
Флот проводит тренировки со стрельбой на внешнем рейде в Севастополе – власти
22:22 11.07.2024 (обновлено: 22:23 11.07.2024)