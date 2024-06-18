https://crimea.ria.ru/20240618/flot-provodit-ucheniya-v-sevastopole---gde-slyshna-strelba-1138201922.html
Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T19:28
2024-06-18T19:28
2024-06-18T19:29
михаил развожаев
севастополь
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710960_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3f38fafd821178dd52a5b3e720fbfa81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, учения ориентировочно продлятся до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныСтрельба в Феодосии – что происходит в городеВ Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710960_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_310ecb20abe1fe6ff926714199ad9c7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
В Севастополе флот проводит учения - Развожаев
19:28 18.06.2024 (обновлено: 19:29 18.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, учения ориентировочно продлятся до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым: