https://crimea.ria.ru/20240618/flot-provodit-ucheniya-v-sevastopole---gde-slyshna-strelba-1138201922.html

Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба

Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба

Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T19:28

2024-06-18T19:28

2024-06-18T19:29

михаил развожаев

севастополь

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, учения ориентировочно продлятся до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныСтрельба в Феодосии – что происходит в городеВ Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой

севастополь

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2024

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михаил развожаев, севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма