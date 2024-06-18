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Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T19:28
2024-06-18T19:29
михаил развожаев
севастополь
учения
армия и флот
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, учения ориентировочно продлятся до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныСтрельба в Феодосии – что происходит в городеВ Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба

В Севастополе флот проводит учения - Развожаев

19:28 18.06.2024 (обновлено: 19:29 18.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Во вторник военные проводят учения со стрельбой в четырех районах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, учения ориентировочно продлятся до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Михаил РазвожаевСевастопольУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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