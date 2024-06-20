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Стрельба в Феодосии - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Стрельба в Феодосии - власти назвали причину
Стрельба в Феодосии - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Стрельба в Феодосии - власти назвали причину
В Феодосии в четверг проводятся учебные стрельбы, в этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом предупреждает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T11:39
2024-06-20T11:39
феодосия
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новости крыма
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проводятся учебные стрельбы, в этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбойВ акватории Новороссийска на выходных будут стрелятьФлот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
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феодосия, крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба в Феодосии - власти назвали причину

В Феодосии 20 июня военные проводят учебные стрельбы

11:39 20.06.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проводятся учебные стрельбы, в этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.

"Сегодня, 20 июня, до 12:00 в Феодосии проходят учебные стрельбы", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
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