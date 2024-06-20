https://crimea.ria.ru/20240620/strelba-v-feodosii---vlasti-nazvali-prichinu-1138234840.html

Стрельба в Феодосии - власти назвали причину

Стрельба в Феодосии - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Стрельба в Феодосии - власти назвали причину

В Феодосии в четверг проводятся учебные стрельбы, в этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом предупреждает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T11:39

2024-06-20T11:39

2024-06-20T11:39

феодосия

крым

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проводятся учебные стрельбы, в этой связи в городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбойВ акватории Новороссийска на выходных будут стрелятьФлот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя