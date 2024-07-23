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В Новороссийске прогремят взрывы
В Новороссийске прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Новороссийске прогремят взрывы
Взрывные работы проведут во вторник на цементных заводах Новороссийска, сообщается в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на компанию... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T09:22
2024-07-23T09:22
2024-07-23T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Взрывные работы проведут во вторник на цементных заводах Новороссийска, сообщается в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на компанию "Новоросцемент".Уточняется, что взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.22 июля в Новороссийске также было громко. Военнослужащие местной военно-морской базы проводили учения по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения в городах Краснодарского Края, Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуВ порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛАКрупный пожар под Новороссийском локализовали
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РИА Новости Крым
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новороссийск, взрыв, новости, безопасность, краснодарский край
В Новороссийске прогремят взрывы
В Новороссийске во вторник прогремят взрывы на цементных заводах - власти