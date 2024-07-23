Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/v-novorossiyske-progremyat-vzryvy-1139065209.html
В Новороссийске прогремят взрывы
В Новороссийске прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Новороссийске прогремят взрывы
Взрывные работы проведут во вторник на цементных заводах Новороссийска, сообщается в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на компанию... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T09:22
2024-07-23T09:22
новороссийск
взрыв
новости
безопасность
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139065098_145:0:1901:988_1920x0_80_0_0_3ea5a34b565d37fea5eea124aef436c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Взрывные работы проведут во вторник на цементных заводах Новороссийска, сообщается в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на компанию "Новоросцемент".Уточняется, что взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.22 июля в Новороссийске также было громко. Военнослужащие местной военно-морской базы проводили учения по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения в городах Краснодарского Края, Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуВ порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛАКрупный пожар под Новороссийском локализовали
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139065098_365:0:1682:988_1920x0_80_0_0_4cc6f13fc7ce4004cb432f4c16234c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, взрыв, новости, безопасность, краснодарский край
В Новороссийске прогремят взрывы

В Новороссийске во вторник прогремят взрывы на цементных заводах - власти

09:22 23.07.2024
 
© ОАО "Новоросцемент"ОАО "Новоросцемент" в Краснодарском крае
ОАО Новоросцемент в Краснодарском крае
© ОАО "Новоросцемент"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Взрывные работы проведут во вторник на цементных заводах Новороссийска, сообщается в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на компанию "Новоросцемент".
"23 июля будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий", - сказано в сообщении.
Уточняется, что взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.
22 июля в Новороссийске также было громко. Военнослужащие местной военно-морской базы проводили учения по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения в городах Краснодарского Края, Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину
В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛА
Крупный пожар под Новороссийском локализовали
 
НовороссийскВзрывНовостиБезопасностьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии
11:48Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ
11:30В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске
11:17В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина
11:10На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое
11:03Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит
10:53В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
10:40Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения
10:31Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре
10:19В российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотры
10:02Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБ
09:42ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненые
09:34В Сочи ограничили работу пляжей
09:22В Новороссийске прогремят взрывы
09:09Крымский мост сейчас: ситуация с очередями и временем ожидания проезда
08:55К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара
08:38Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
08:21В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
08:06Крымский мост открыли для проезда машин
07:57В Севастополе во вторник погаснет свет – сроки и адреса отключений
Лента новостейМолния