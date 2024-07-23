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В Новороссийске прогремят взрывы

В Новороссийске прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Новороссийске прогремят взрывы

Взрывные работы проведут во вторник на цементных заводах Новороссийска, сообщается в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на компанию... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T09:22

2024-07-23T09:22

2024-07-23T09:22

новороссийск

взрыв

новости

безопасность

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Взрывные работы проведут во вторник на цементных заводах Новороссийска, сообщается в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на компанию "Новоросцемент".Уточняется, что взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.22 июля в Новороссийске также было громко. Военнослужащие местной военно-морской базы проводили учения по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения в городах Краснодарского Края, Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуВ порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛАКрупный пожар под Новороссийском локализовали

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, взрыв, новости, безопасность, краснодарский край