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В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
В акватории морского порта Новороссийска в четверг запланировано проведение учений дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с выполнением практических... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T19:31
2024-07-18T19:31
2024-07-18T19:31
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новости
краснодарский край
учения
армия и флот
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска в четверг запланировано проведение учений дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с выполнением практических стрельб. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки, уточнили в администрации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, краснодарский край, учения, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера
В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска в четверг запланировано проведение учений дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с выполнением практических стрельб. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
"В период с 21:00 до 23:00 18 июля 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки, уточнили в администрации.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.