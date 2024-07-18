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В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов

В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов

В акватории морского порта Новороссийска в четверг запланировано проведение учений дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с выполнением практических... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T19:31

2024-07-18T19:31

2024-07-18T19:31

новороссийск

новости

краснодарский край

учения

армия и флот

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска в четверг запланировано проведение учений дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с выполнением практических стрельб. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки, уточнили в администрации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, краснодарский край, учения, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера