Главное за день: 21 июля
Главные события и заявления воскресенья, 21 июля
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, в Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военными еще двух населенных пунктов, российские МиГи не допустили нарушения госграницы РФ американскими бомбардировщиками, ПВО снова отражали атаки украинских БПЛА на Крым, в России выявили случаи лихорадки Западного Нила, а продюсер Максим Фадеев решил отобрать у Натальи Ионовой псевдонимом Глюк'oZa из-за ее неадекватного поведения на концерте в Красноярске.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Суточные потери украинских войск составили до 1700 человек, также уничтожены вражеские вооружения, в том числе западного производства, склады вооружений, очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ.
Бомбардировщики США
Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Как сообщили в Минобороны Росси, при приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс с удалением и последующим разворотом от российской границы. Российские истребители провели полет в строгом соответствии с международными правилами и благополучно вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения госграниц страны.
Тревога в Севастополе и БПЛА над Крымом
Средства российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Также утром в Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Как сообщил позже губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, российская ПВО утром сбила две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым. На левом берегу Херсонщины днем 21 июля при атаках ВСУ погибла одна мирная жительница, ранены два человека.
Лихорадка Западного Нила
В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, большинство из которых – завозные, сообщили в воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора. Мониторинг продолжается. Вирус эндемичный для юга страны, теперь встречается в Центральной части России и Поволжье из-за потепления, констатируют в ведомстве и напоминают о необходимости защищаться от укусов комаров, которые являются главными переносчиками болезни.
Фадеев против Глюк'oZы
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в ближайшее время подаст иск против певицы Натальи Ионовой о лишении ее права использовать псевдонимом Глюк'oZa и исполнять его песни. Об этом завил сам продюсер, комментируя скандал, разразившийся после выступления артистки в Красноярске на Дне металлурга, где артистка появилась на сцене в нетрезвом виде и вела себя неадекватно.