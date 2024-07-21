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Главное за день: 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Главное за день: 21 июля
Главное за день: 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Главное за день: 21 июля
В воскресенье президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, в Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военными еще двух населенных... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T21:55
2024-07-21T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, в Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военными еще двух населенных пунктов, российские МиГи не допустили нарушения госграницы РФ американскими бомбардировщиками, ПВО снова отражали атаки украинских БПЛА на Крым, в России выявили случаи лихорадки Западного Нила, а продюсер Максим Фадеев решил отобрать у Натальи Ионовой псевдонимом Глюк'oZa из-за ее неадекватного поведения на концерте в Красноярске.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Суточные потери украинских войск составили до 1700 человек, также уничтожены вражеские вооружения, в том числе западного производства, склады вооружений, очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ.Бомбардировщики СШАРоссийские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Как сообщили в Минобороны Росси, при приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс с удалением и последующим разворотом от российской границы. Российские истребители провели полет в строгом соответствии с международными правилами и благополучно вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения госграниц страны.Тревога в Севастополе и БПЛА над КрымомСредства российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Также утром в Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Как сообщил позже губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, российская ПВО утром сбила две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым. На левом берегу Херсонщины днем 21 июля при атаках ВСУ погибла одна мирная жительница, ранены два человека.Лихорадка Западного НилаВ России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, большинство из которых – завозные, сообщили в воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора. Мониторинг продолжается. Вирус эндемичный для юга страны, теперь встречается в Центральной части России и Поволжье из-за потепления, констатируют в ведомстве и напоминают о необходимости защищаться от укусов комаров, которые являются главными переносчиками болезни.Фадеев против Глюк'oZыМузыкальный продюсер Максим Фадеев в ближайшее время подаст иск против певицы Натальи Ионовой о лишении ее права использовать псевдонимом Глюк'oZa и исполнять его песни. Об этом завил сам продюсер, комментируя скандал, разразившийся после выступления артистки в Красноярске на Дне металлурга, где артистка появилась на сцене в нетрезвом виде и вела себя неадекватно.
https://crimea.ria.ru/20240721/bayden-snyalsya-s-prezidentskoy-gonki-1139031948.html
https://crimea.ria.ru/20240721/vsu-udarili-po-levoberezhyu-khersonschiny---est-pogibshaya-i-ranenye-1139030133.html
https://crimea.ria.ru/20240721/v-sevastopole-muzhchina-ustroil-draku-v-trolleybuse-iz-za-gimna-rossii-1139030442.html
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4.7
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главное за день, новости, новости крыма, общество, в мире, крым
Главное за день: 21 июля

Главные события и заявления воскресенья, 21 июля

21:55 21.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, в Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военными еще двух населенных пунктов, российские МиГи не допустили нарушения госграницы РФ американскими бомбардировщиками, ПВО снова отражали атаки украинских БПЛА на Крым, в России выявили случаи лихорадки Западного Нила, а продюсер Максим Фадеев решил отобрать у Натальи Ионовой псевдонимом Глюк'oZa из-за ее неадекватного поведения на концерте в Красноярске.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Суточные потери украинских войск составили до 1700 человек, также уничтожены вражеские вооружения, в том числе западного производства, склады вооружений, очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
20:58
Байден объявил о выходе из президентской гонки

Бомбардировщики США

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Как сообщили в Минобороны Росси, при приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс с удалением и последующим разворотом от российской границы. Российские истребители провели полет в строгом соответствии с международными правилами и благополучно вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения госграниц страны.
Обстрел Херсонской области
16:59
ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые

Тревога в Севастополе и БПЛА над Крымом

Средства российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Также утром в Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Как сообщил позже губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, российская ПВО утром сбила две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым. На левом берегу Херсонщины днем 21 июля при атаках ВСУ погибла одна мирная жительница, ранены два человека.
Троллейбус в Севастополе. Архивное фото
17:35
В Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе из-за гимна России

Лихорадка Западного Нила

В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, большинство из которых – завозные, сообщили в воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора. Мониторинг продолжается. Вирус эндемичный для юга страны, теперь встречается в Центральной части России и Поволжье из-за потепления, констатируют в ведомстве и напоминают о необходимости защищаться от укусов комаров, которые являются главными переносчиками болезни.

Фадеев против Глюк'oZы

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в ближайшее время подаст иск против певицы Натальи Ионовой о лишении ее права использовать псевдонимом Глюк'oZa и исполнять его песни. Об этом завил сам продюсер, комментируя скандал, разразившийся после выступления артистки в Красноярске на Дне металлурга, где артистка появилась на сцене в нетрезвом виде и вела себя неадекватно.
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