Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ
МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы России самолетами США – Минобороны
11:09 21.07.2024 (обновлено: 11:13 21.07.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой военных бомбардировщиков США. Об этом сообщает Минобороны России.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс с удалением и последующим разворотом от российской границы. Российские истребители провели полет в строгом соответствии с международными правилами и благополучно вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения госграниц страны, подчеркнули в Минобороны.
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