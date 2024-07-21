https://crimea.ria.ru/20240721/rossiyskie-migi-razvernuli-bombardirovschiki-ssha-ot-granits-rf-1139022077.html

Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ

Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой военных бомбардировщиков США. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T11:09

2024-07-21T11:09

2024-07-21T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой военных бомбардировщиков США. Об этом сообщает Минобороны России.Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс с удалением и последующим разворотом от российской границы. Российские истребители провели полет в строгом соответствии с международными правилами и благополучно вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения госграниц страны, подчеркнули в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы КрымаРоссийский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, истребитель миг-31, истребитель миг-29, россия, новости, баренцево море, сша, граница