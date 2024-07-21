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Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ
Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ
Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой военных бомбардировщиков США. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T11:09
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министерство обороны рф
истребитель миг-31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой военных бомбардировщиков США. Об этом сообщает Минобороны России.Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс с удалением и последующим разворотом от российской границы. Российские истребители провели полет в строгом соответствии с международными правилами и благополучно вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения госграниц страны, подчеркнули в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы КрымаРоссийский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе
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министерство обороны рф, истребитель миг-31, истребитель миг-29, россия, новости, баренцево море, сша, граница
Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ

МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы России самолетами США – Минобороны

11:09 21.07.2024 (обновлено: 11:13 21.07.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над акваторией Баренцева моря парой военных бомбардировщиков США. Об этом сообщает Минобороны России.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", сказано в сообщении оборонного ведомства.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс с удалением и последующим разворотом от российской границы. Российские истребители провели полет в строгом соответствии с международными правилами и благополучно вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения госграниц страны, подчеркнули в Минобороны.
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Министерство обороны РФИстребитель МиГ-31Истребитель МиГ-29РоссияНовостиБаренцево мореСШАГраница
 
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