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Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ
Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ
Истребитель МиГ-31 развернул норвежский самолет "Посейдон" от государственной границы России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T14:53
2024-07-10T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Истребитель МиГ-31 развернул норвежский самолет "Посейдон" от государственной границы России. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, чтобы не допустить нарушения государственной границы России, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил."При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", – уточнили в Минобороны РФ.В ведомстве обращают внимание, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.Далее российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницыНад Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе
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новости, авиация, граница, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, норвегия
Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ

Российский МиГ-31 не допустил нарушения госграницы норвежским "Посейдоном"

14:53 10.07.2024 (обновлено: 15:02 10.07.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Р-8А "Посейдон"
Самолет Р-8А Посейдон
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Истребитель МиГ-31 развернул норвежский самолет "Посейдон" от государственной границы России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"10 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", – говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, чтобы не допустить нарушения государственной границы России, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.
"При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", – уточнили в Минобороны РФ.
В ведомстве обращают внимание, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
Далее российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.
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