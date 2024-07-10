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Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ

Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ

Истребитель МиГ-31 развернул норвежский самолет "Посейдон" от государственной границы России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T14:53

2024-07-10T14:53

2024-07-10T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Истребитель МиГ-31 развернул норвежский самолет "Посейдон" от государственной границы России. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, чтобы не допустить нарушения государственной границы России, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил."При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", – уточнили в Минобороны РФ.В ведомстве обращают внимание, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.Далее российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницыНад Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе

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новости, авиация, граница, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, норвегия