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"Больше терпеть нет сил" - Фадеев подаст иск против Глюк'oZы

"Больше терпеть нет сил" - Фадеев подаст иск против Глюк'oZы - РИА Новости Крым, 21.07.2024

"Больше терпеть нет сил" - Фадеев подаст иск против Глюк'oZы

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в ближайшее время подаст иск против певицы Натальи Ионовой о лишении ее права использовать псевдонимом Глюк'oZa. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T16:37

2024-07-21T16:37

2024-07-21T16:38

происшествия

новости

красноярск

музыка

наталья ионова

глюк'oza

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в ближайшее время подаст иск против певицы Натальи Ионовой о лишении ее права использовать псевдонимом Глюк'oZa. Об этом завил сам продюсер, комментируя скандал, разразившийся после выступления артистки в Красноярске.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Наталья Ионова на Дне металлурга в Красноярске появилась на сцене в нетрезвом виде, вела себя неадекватно."Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой… Больше терпеть нет сил, поэтому мы сейчас решили разработать с нашими юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку", - заявил Фадеев в аудиосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.Продюсер также подчеркнул, что Ионова была исключена из участия в проекте из-за ее политических заявлений.Наталья Ионова ранее заявляла, что ей "важнее поездки на Украину " и называла Крым украинским. Позже она оправдывала свой поступок давлением со стороны сотрудников паспортного контроля в киевском аэропорту.Читайте также на РИА Новости Крым:Известный российский музыкант стал персоной нон-грата на УкраинеЛоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности УкраиныПугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентов

красноярск

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происшествия, новости, красноярск, музыка, наталья ионова, глюк'oza