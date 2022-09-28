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Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T20:57
2022-09-28T19:44
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза, комментируя внесение певицы Анны Семенович в украинский "черный список" деятелей культуры.Ранее минкульт Украины объявил запрет на песни российской певицы Анны Семенович в общественных местах и закрыл въезд для нее на территорию страны, признав артистку "угрозой национальной безопасности"."Россия большая, в России огромное количество площадок. Думаю, всем места хватит и все смогут выступать и зарабатывать", - считает Лоза.Он напомнил, что сам значится в "черном списке" Украины с 2018 года, а въезд в страну ему запрещен еще раньше – с 2015-го.Ранее в "черном списке" Украины также оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Максим Галкин и многие другие. Многим из них запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.
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украина, культура, мнения, авторы
Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины

Юрий Лоза оценил украинский "запрет" для певицы Анны Семенович

20:57 28.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктриса и певица Анна Семенович
Актриса и певица Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза, комментируя внесение певицы Анны Семенович в украинский "черный список" деятелей культуры.
Ранее минкульт Украины объявил запрет на песни российской певицы Анны Семенович в общественных местах и закрыл въезд для нее на территорию страны, признав артистку "угрозой национальной безопасности".
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
16:55
Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности
"Россия большая, в России огромное количество площадок. Думаю, всем места хватит и все смогут выступать и зарабатывать", - считает Лоза.
Он напомнил, что сам значится в "черном списке" Украины с 2018 года, а въезд в страну ему запрещен еще раньше – с 2015-го.
"Ну вот у меня нет Украины. Ну и что? Вообще ничего. Живем дальше. Также и с Семенович ничего не случится", - убежден музыкант.
Ранее в "черном списке" Украины также оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Максим Галкин и многие другие. Многим из них запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.
 
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