https://crimea.ria.ru/20220928/loza-o-semenovich-chto-zhdet-grozu-natsbezopasnosti-ukrainy-1124656118.html

Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины

Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины

Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T20:57

2022-09-28T20:57

2022-09-28T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза, комментируя внесение певицы Анны Семенович в украинский "черный список" деятелей культуры.Ранее минкульт Украины объявил запрет на песни российской певицы Анны Семенович в общественных местах и закрыл въезд для нее на территорию страны, признав артистку "угрозой национальной безопасности"."Россия большая, в России огромное количество площадок. Думаю, всем места хватит и все смогут выступать и зарабатывать", - считает Лоза.Он напомнил, что сам значится в "черном списке" Украины с 2018 года, а въезд в страну ему запрещен еще раньше – с 2015-го.Ранее в "черном списке" Украины также оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Максим Галкин и многие другие. Многим из них запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220928/ukraina-obyavila-annu-semenovich-ugrozoy-natsionalnoy-bezopasnosti-1124653132.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

украина, культура, мнения, авторы