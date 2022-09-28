https://crimea.ria.ru/20220928/loza-o-semenovich-chto-zhdet-grozu-natsbezopasnosti-ukrainy-1124656118.html
Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T20:57
2022-09-28T20:57
2022-09-28T19:44
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культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза, комментируя внесение певицы Анны Семенович в украинский "черный список" деятелей культуры.Ранее минкульт Украины объявил запрет на песни российской певицы Анны Семенович в общественных местах и закрыл въезд для нее на территорию страны, признав артистку "угрозой национальной безопасности"."Россия большая, в России огромное количество площадок. Думаю, всем места хватит и все смогут выступать и зарабатывать", - считает Лоза.Он напомнил, что сам значится в "черном списке" Украины с 2018 года, а въезд в страну ему запрещен еще раньше – с 2015-го.Ранее в "черном списке" Украины также оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Максим Галкин и многие другие. Многим из них запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220928/ukraina-obyavila-annu-semenovich-ugrozoy-natsionalnoy-bezopasnosti-1124653132.html
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Галина Оленева
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украина, культура, мнения, авторы
Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
Юрий Лоза оценил украинский "запрет" для певицы Анны Семенович
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российские артисты, которые оказываются под запретом на Украине, ничего не теряют, поскольку в России достаточно площадок для выступлений. Об этом заявил российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза, комментируя внесение певицы Анны Семенович в украинский "черный список" деятелей культуры.
Ранее минкульт Украины объявил запрет
на песни российской певицы Анны Семенович в общественных местах и закрыл въезд для нее на территорию страны, признав артистку "угрозой национальной безопасности".
"Россия большая, в России огромное количество площадок. Думаю, всем места хватит и все смогут выступать и зарабатывать", - считает Лоза.
Он напомнил, что сам значится в "черном списке" Украины с 2018 года, а въезд в страну ему запрещен еще раньше – с 2015-го.
"Ну вот у меня нет Украины. Ну и что? Вообще ничего. Живем дальше. Также и с Семенович ничего не случится", - убежден музыкант.
Ранее в "черном списке" Украины также оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Максим Галкин и многие другие. Многим из них запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.