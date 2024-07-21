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Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики
Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать дома. Информация об этом размещена в... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T07:40
2024-07-21T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать дома. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.Новый сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности Одно из них касается возведения в Севастополе должно появиться более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моряНовый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, крым
Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

07:40 21.07.2024 (обновлено: 07:53 21.07.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать дома. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.

Новый сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности Одно из них касается возведения в Севастополе должно появиться более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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