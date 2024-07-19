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На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение

На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение - РИА Новости Крым, 19.07.2024

На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение

На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение на выходные в связи с необходимостью завершить работы. Об этом сообщил министр транспорта Крыма... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T23:11

2024-07-19T23:11

2024-07-19T23:38

николаевка

симферопольский район

новости крыма

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транспорт

ремонт и строительство дорог в крыму

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение на выходные в связи с необходимостью завершить работы. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Он добавил, что движение будет организовано через первый уровень развязки. Все движение полностью будет открыто 22 июля, уточнил Лукашенко."Просим учитывать данную информацию при планировании проезда по Западному обходу Симферополя в г. Бахчисарай и обратно", – отметил он.Ранее Лукашенко сообщал, что в эксплуатацию Николаевскую развязку введут до до середины 2024 года. Движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка запустили в январе.Читайте также на РИА Новости Крым:Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – ПутинЭкс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок

николаевка

симферопольский район

бахчисарай

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