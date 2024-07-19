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На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение
На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение - РИА Новости Крым, 19.07.2024
На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение
На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение на выходные в связи с необходимостью завершить работы. Об этом сообщил министр транспорта Крыма... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T23:11
2024-07-19T23:38
николаевка
симферопольский район
новости крыма
николай лукашенко
транспорт
ремонт и строительство дорог в крыму
бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение на выходные в связи с необходимостью завершить работы. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Он добавил, что движение будет организовано через первый уровень развязки. Все движение полностью будет открыто 22 июля, уточнил Лукашенко."Просим учитывать данную информацию при планировании проезда по Западному обходу Симферополя в г. Бахчисарай и обратно", – отметил он.Ранее Лукашенко сообщал, что в эксплуатацию Николаевскую развязку введут до до середины 2024 года. Движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка запустили в январе.Читайте также на РИА Новости Крым:Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – ПутинЭкс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок
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николаевка, симферопольский район, новости крыма, николай лукашенко, транспорт, ремонт и строительство дорог в крыму, бахчисарай
На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение

На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение на выходные

23:11 19.07.2024 (обновлено: 23:38 19.07.2024)
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение на выходные в связи с необходимостью завершить работы. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"В связи с необходимостью завершения строительных работ на Николаевской развязке, соединяющей автомобильные дороги Западный обход города Симферополя и Дубки-Левадки, в субботу 20 июля и воскресенье 21 июля по основному ходу (на втором уровне развязки) будет полностью ограничено движение транспортных средств", – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что движение будет организовано через первый уровень развязки.
Все движение полностью будет открыто 22 июля, уточнил Лукашенко.
"Просим учитывать данную информацию при планировании проезда по Западному обходу Симферополя в г. Бахчисарай и обратно", – отметил он.
Ранее Лукашенко сообщал, что в эксплуатацию Николаевскую развязку введут до до середины 2024 года. Движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка запустили в январе.
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НиколаевкаСимферопольский районНовости КрымаНиколай ЛукашенкоТранспортРемонт и строительство дорог в КрымуБахчисарай
 
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