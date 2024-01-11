https://crimea.ria.ru/20240111/otkryto-dvizhenie-po-novoy-razvyazke-na-nikolaevskoy-trasse-v-simferopole-1134122184.html
Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T15:54
2024-01-11T15:54
2024-01-11T15:56
симферополь
ситуация на дорогах крыма
николаевка
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
служба автомобильных дорог республики крым
транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786479_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_959c1ef227ac31fc90d4242f059de9a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма."Открыто рабочее движение по путепроводу, построенному в составе транспортной развязки кольцевого типа в разных уровнях, расположенной на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка", - сказано в сообщении.В связи с этим изменилась и схема движения. Водителей об этом предупреждают установленные информационные щиты и дорожные знаки, добавили в службе.Участников дорожного движения просят учитывать, что за время работ схема движения будет изменяться, в связи с чем на этом отрезке пути возможны затруднения движения.Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко анонсировал открытие движения по Николаевской развязке до конца 2023 года, а полномасштабный ввод в эксплуатацию – в первой половине 2024 года. До конца года подрядчик обещал завершить основной комплекс работ.Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроектаВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнКогда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
симферополь
николаевка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786479_24:0:1464:1080_1920x0_80_0_0_deebd5138f51d20e7f21516b16d02473.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, николаевка, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, служба автомобильных дорог республики крым, транспорт, новости крыма
Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
Запущено движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
15:54 11.01.2024 (обновлено: 15:56 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
"Открыто рабочее движение по путепроводу, построенному в составе транспортной развязки кольцевого типа в разных уровнях, расположенной на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка", - сказано в сообщении.
В связи с этим изменилась и схема движения. Водителей об этом предупреждают установленные информационные щиты и дорожные знаки, добавили в службе.
"Изменения схемы организации дорожного движения вводятся на время выполнения работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837)". Завершение строительно-монтажных работ запланировано в первом квартале 2024 года", - информирует Telegram-канал службы.
Участников дорожного движения просят учитывать, что за время работ схема движения будет изменяться, в связи с чем на этом отрезке пути возможны затруднения движения.
Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко анонсировал
открытие движения по Николаевской развязке до конца 2023 года, а полномасштабный ввод в эксплуатацию – в первой половине 2024 года. До конца года подрядчик обещал
завершить основной комплекс работ.
Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.
Читайте также на РИА Новости Крым: