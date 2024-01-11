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Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе

Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе

В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T15:54

2024-01-11T15:54

2024-01-11T15:56

симферополь

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николаевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма."Открыто рабочее движение по путепроводу, построенному в составе транспортной развязки кольцевого типа в разных уровнях, расположенной на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка", - сказано в сообщении.В связи с этим изменилась и схема движения. Водителей об этом предупреждают установленные информационные щиты и дорожные знаки, добавили в службе.Участников дорожного движения просят учитывать, что за время работ схема движения будет изменяться, в связи с чем на этом отрезке пути возможны затруднения движения.Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко анонсировал открытие движения по Николаевской развязке до конца 2023 года, а полномасштабный ввод в эксплуатацию – в первой половине 2024 года. До конца года подрядчик обещал завершить основной комплекс работ.Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроектаВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнКогда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти

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