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Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T15:54
2024-01-11T15:56
симферополь
ситуация на дорогах крыма
николаевка
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ремонт дорог
дороги крыма
служба автомобильных дорог республики крым
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма."Открыто рабочее движение по путепроводу, построенному в составе транспортной развязки кольцевого типа в разных уровнях, расположенной на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка", - сказано в сообщении.В связи с этим изменилась и схема движения. Водителей об этом предупреждают установленные информационные щиты и дорожные знаки, добавили в службе.Участников дорожного движения просят учитывать, что за время работ схема движения будет изменяться, в связи с чем на этом отрезке пути возможны затруднения движения.Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко анонсировал открытие движения по Николаевской развязке до конца 2023 года, а полномасштабный ввод в эксплуатацию – в первой половине 2024 года. До конца года подрядчик обещал завершить основной комплекс работ.Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроектаВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнКогда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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симферополь, николаевка, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, служба автомобильных дорог республики крым, транспорт, новости крыма
Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе

Запущено движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе

15:54 11.01.2024 (обновлено: 15:56 11.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили движение по новой транспортной развязке, которая расположена на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
"Открыто рабочее движение по путепроводу, построенному в составе транспортной развязки кольцевого типа в разных уровнях, расположенной на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка", - сказано в сообщении.
В связи с этим изменилась и схема движения. Водителей об этом предупреждают установленные информационные щиты и дорожные знаки, добавили в службе.
"Изменения схемы организации дорожного движения вводятся на время выполнения работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837)". Завершение строительно-монтажных работ запланировано в первом квартале 2024 года", - информирует Telegram-канал службы.
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"Схема организации дорожного движения на Николаевской трассе Симферополя
Схема организации дорожного движения на Николаевской трассе Симферополя
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"
Схема организации дорожного движения на Николаевской трассе Симферополя
Участников дорожного движения просят учитывать, что за время работ схема движения будет изменяться, в связи с чем на этом отрезке пути возможны затруднения движения.
Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко анонсировал открытие движения по Николаевской развязке до конца 2023 года, а полномасштабный ввод в эксплуатацию – в первой половине 2024 года. До конца года подрядчик обещал завершить основной комплекс работ.
Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.
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Ситуация на дорогах КрымаСимферопольНиколаевкаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаСлужба автомобильных дорог Республики КрымТранспортНовости Крыма
 
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