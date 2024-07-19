https://crimea.ria.ru/20240719/glavnye-novosti-kryma-19-iyulya-1139001512.html

Главные новости Крыма: 19 июля

Главные новости Крыма: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Главные новости Крыма: 19 июля

Глава РК Сергей Аксенов заявил о создании дополнительных фортификаций в Крыму. В Ялту возвращается свет после масштабной аварии, а Алушта полностью обесточена... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T23:02

2024-07-19T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов заявил о создании дополнительных фортификаций в Крыму. В Ялту возвращается свет после масштабной аварии, а Алушта полностью обесточена. У "Крымэнерго" сменился гендиректор. Эксперт оценил риски дефицита питьевой воды в Крыму на фоне экстремальной жары. Сотни дельфинов выбрасываются на побережье полуострова. Избирком Крыма зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент. Шторм с градом надвигается на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму строят дополнительные укрепрайоныВ Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. По его словам, необходимость в этом обусловлена активностью диверсионных групп противника. "Намерения у противника всегда есть, он щупает, в том числе, нашу оборону. Мы уже понимаем, знаем, где какие точки. Создаются дополнительные укрепрайоны. Люди это видят, потому что большинство фортификационных сооружений находится на виду", – заявил Аксенов.В Ялту возвращается свет, а Алушта обесточенаЦентр Ялты начали подключать к электроснабжению после масштабной аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко."Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки", – сообщила она. Павленко призвала по возможности экономить электроэнергию до стабилизации ситуации.Вечером в пятницу была полностью обесточена Алушта. Муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой. Об этом сообщила в своем ТГ-канале глава городской администрации Галина Огнева.У "Крымэнерго" сменился гендиректорНовым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" назначен Максим Шклярский, ранее занимавший должность директора по реализации услуг и передаче электроэнергии в данном предприятии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, Максим Шклярский с понедельника, 22 июля, приступит к работе.Что будет с питьевой водой в Крыму на фоне жарыНесмотря на аномально жаркую погоду, Крым в ближайшее время не будет испытывать острую нехватку питьевой воды. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."Но как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно, потому что мы впервые сталкиваемся с такими высокими температурами", – сказал эксперт.Сотни дельфинов выбрасываются на берег в КрымуБольше сотни дельфинов выбросились на берег за последние месяцы. Об этом сообщила куратор волонтеров АНО "Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" Елена Коновалова. "Суммарно мы зафиксировали более сотни случаев выброса китообразных на берег. Большинство из них – это азовки", – сказала Коновалова. Также она рассказала о необычной вирусной инфекции, которую обнаруживают специалисты у дельфинов.Избирком Крыма зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламентИзбирательная комиссия Крыма утвердила списки кандидатов от пяти региональных организаций политических партий на предстоящих выборах в парламент республики. Соответствующие постановления приняты на заседании Избиркома РК.Отмечается, что двум кандидатам от ЛДПР и партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Избирком отказал в регистрации.На Крым надвигается буряНа Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Об этом сообщает гидрометцентр."...до конца дня 19 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", – сказано в сообщении.Также сообщалось, что днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

https://crimea.ria.ru/20240719/v-krymu-rasskazali-o-reaktsii-kieva-na-isk-po-vodnoy-blokade-1138990136.html

https://crimea.ria.ru/20240719/aksenov-rasskazal-o-prichine-otklyucheniya-alushty-ot-elektrosnabzheniya-1139000701.html

https://crimea.ria.ru/20240719/temperatura-vody-v-chernom-more--gde-teplee-vsego-1138995255.html

https://crimea.ria.ru/20240719/igornaya-zona-v-krymu-proekt-budet-gotov-k-sentyabryu-1138993900.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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