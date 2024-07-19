https://crimea.ria.ru/20240719/glavnye-novosti-kryma-19-iyulya-1139001512.html
Главные новости Крыма: 19 июля
Главные новости Крыма: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Главные новости Крыма: 19 июля
Глава РК Сергей Аксенов заявил о создании дополнительных фортификаций в Крыму. В Ялту возвращается свет после масштабной аварии, а Алушта полностью обесточена... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T23:02
2024-07-19T23:02
2024-07-19T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов заявил о создании дополнительных фортификаций в Крыму. В Ялту возвращается свет после масштабной аварии, а Алушта полностью обесточена. У "Крымэнерго" сменился гендиректор. Эксперт оценил риски дефицита питьевой воды в Крыму на фоне экстремальной жары. Сотни дельфинов выбрасываются на побережье полуострова. Избирком Крыма зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент. Шторм с градом надвигается на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму строят дополнительные укрепрайоныВ Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. По его словам, необходимость в этом обусловлена активностью диверсионных групп противника. "Намерения у противника всегда есть, он щупает, в том числе, нашу оборону. Мы уже понимаем, знаем, где какие точки. Создаются дополнительные укрепрайоны. Люди это видят, потому что большинство фортификационных сооружений находится на виду", – заявил Аксенов.В Ялту возвращается свет, а Алушта обесточенаЦентр Ялты начали подключать к электроснабжению после масштабной аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко."Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки", – сообщила она. Павленко призвала по возможности экономить электроэнергию до стабилизации ситуации.Вечером в пятницу была полностью обесточена Алушта. Муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой. Об этом сообщила в своем ТГ-канале глава городской администрации Галина Огнева.У "Крымэнерго" сменился гендиректорНовым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" назначен Максим Шклярский, ранее занимавший должность директора по реализации услуг и передаче электроэнергии в данном предприятии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, Максим Шклярский с понедельника, 22 июля, приступит к работе.Что будет с питьевой водой в Крыму на фоне жарыНесмотря на аномально жаркую погоду, Крым в ближайшее время не будет испытывать острую нехватку питьевой воды. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."Но как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно, потому что мы впервые сталкиваемся с такими высокими температурами", – сказал эксперт.Сотни дельфинов выбрасываются на берег в КрымуБольше сотни дельфинов выбросились на берег за последние месяцы. Об этом сообщила куратор волонтеров АНО "Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" Елена Коновалова. "Суммарно мы зафиксировали более сотни случаев выброса китообразных на берег. Большинство из них – это азовки", – сказала Коновалова. Также она рассказала о необычной вирусной инфекции, которую обнаруживают специалисты у дельфинов.Избирком Крыма зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламентИзбирательная комиссия Крыма утвердила списки кандидатов от пяти региональных организаций политических партий на предстоящих выборах в парламент республики. Соответствующие постановления приняты на заседании Избиркома РК.Отмечается, что двум кандидатам от ЛДПР и партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Избирком отказал в регистрации.На Крым надвигается буряНа Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Об этом сообщает гидрометцентр."...до конца дня 19 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", – сказано в сообщении.Также сообщалось, что днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, риа новости крым, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов заявил о создании дополнительных фортификаций в Крыму. В Ялту возвращается свет после масштабной аварии, а Алушта полностью обесточена. У "Крымэнерго" сменился гендиректор. Эксперт оценил риски дефицита питьевой воды в Крыму на фоне экстремальной жары. Сотни дельфинов выбрасываются на побережье полуострова. Избирком Крыма зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент. Шторм с градом надвигается на полуостров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
В Крыму строят дополнительные укрепрайоны
В Крыму создаются
дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. По его словам, необходимость в этом обусловлена активностью диверсионных групп противника.
"Намерения у противника всегда есть, он щупает, в том числе, нашу оборону. Мы уже понимаем, знаем, где какие точки. Создаются дополнительные укрепрайоны. Люди это видят, потому что большинство фортификационных сооружений находится на виду", – заявил Аксенов.
В Ялту возвращается свет, а Алушта обесточена
Центр Ялты начали подключать к электроснабжению после масштабной аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки", – сообщила она.
Павленко призвала
по возможности экономить электроэнергию до стабилизации ситуации.
Вечером в пятницу была полностью обесточена Алушта
. Муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой. Об этом сообщила в своем ТГ-канале глава городской администрации Галина Огнева.
У "Крымэнерго" сменился гендиректор
Новым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" назначен
Максим Шклярский, ранее занимавший должность директора по реализации услуг и передаче электроэнергии в данном предприятии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, Максим Шклярский с понедельника, 22 июля, приступит к работе.
Что будет с питьевой водой в Крыму на фоне жары
Несмотря на аномально жаркую погоду
, Крым в ближайшее время не будет испытывать острую нехватку питьевой воды. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Но как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно, потому что мы впервые сталкиваемся с такими высокими температурами", – сказал эксперт.
Сотни дельфинов выбрасываются на берег в Крыму
Больше сотни дельфинов выбросились на берег за последние месяцы
. Об этом сообщила куратор волонтеров АНО "Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" Елена Коновалова.
"Суммарно мы зафиксировали более сотни случаев выброса китообразных на берег. Большинство из них – это азовки", – сказала Коновалова.
Также она рассказала о необычной вирусной инфекции, которую обнаруживают специалисты у дельфинов.
Избирком Крыма зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент
Избирательная комиссия Крыма утвердила
списки кандидатов от пяти региональных организаций политических партий на предстоящих выборах в парламент республики. Соответствующие постановления приняты на заседании Избиркома РК.
Отмечается, что двум кандидатам от ЛДПР и партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Избирком отказал в регистрации.
На Крым надвигается буря
На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Об этом сообщает гидрометцентр
.
"...до конца дня 19 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", – сказано в сообщении.
Также сообщалось, что днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.