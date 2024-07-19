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Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается
Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается
На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз.Ранее сообщалось, что во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается
В Крыму ожидается шквал до 25 м/с и крупный град
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз.
"По данным Крымского гидрометцентра в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 19 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.