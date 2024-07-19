Рейтинг@Mail.ru
Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240719/krupnyy-grad-i-shkvalistyy-veter-v-krymu-prognoz-ukhudshaetsya-1138994528.html
Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается
Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается
На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:02
крым
новости крыма
погода
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
крымский гидрометцентр
общество
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/13/1120587320_0:173:1601:1073_1920x0_80_0_0_b348a228d7c597884d66b5f7ac74c942.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз.Ранее сообщалось, что во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/13/1120587320_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_2b97026b32b1d35c62b42a1457222d27.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, погода, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр, общество, штормовое предупреждение
Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается

В Крыму ожидается шквал до 25 м/с и крупный град

15:02 19.07.2024
 
© Анна КовальчукГроза над Симферополем
Гроза над Симферополем
© Анна Ковальчук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз.
"По данным Крымского гидрометцентра в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 19 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.
 
КрымНовости КрымаПогодаПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымский гидрометцентрОбществоШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован
15:51Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков
15:31В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня
15:0511 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой
15:02Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается
14:58Армия России освободила Юрьевку в ДНР
14:54Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова
14:28В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов
14:18Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
14:09В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии
13:54Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы
13:52В Ялте 300 семей остались без жилья – дело на контроле Бастрыкина
13:41Путин созвал Совбез по внутренней безопасности
13:35Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
13:17Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэр
13:04Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью
12:56Стратегия морской безопасности – сможет ли Киев реализовать новый план
12:44Новые судебные решения по блокадам Крыма ожидаются этой осенью
12:39Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму
12:13Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк
Лента новостейМолния