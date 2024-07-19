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Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается

Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Крупный град и шквалистый ветер в Крыму: прогноз ухудшается

На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T15:02

2024-07-19T15:02

2024-07-19T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается непогода с крупным градом и шквалистым ветром. Синоптики откорректировали данный ранее прогноз.Ранее сообщалось, что во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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