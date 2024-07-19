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Избирком зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент Крыма - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Избирком зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент Крыма
Избирком зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент Крыма - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Избирком зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент Крыма
Избирательная комиссия Крыма утвердила списки кандидатов от пяти региональных организаций политических партий на предстоящих выборах в парламент республики... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T17:29
2024-07-19T17:38
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма утвердила списки кандидатов от пяти региональных организаций политических партий на предстоящих выборах в парламент республики. Соответствующие постановления приняты на заседании Избиркома РК в пятницу.Двум кандидатам от ЛДПР и партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Избирком отказал в регистрации из-за предоставления неполного перечня документов. Еще один представитель "справедливороссов" был исключен из списка на основании поданного им заявления.В ближайшее время Избирком республики рассмотрит список кандидатов, предоставленный региональной организацией Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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выборы, крым, государственный совет рк (госсовет), избирком крыма, политика, новости крыма
Избирком зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент Крыма

Избирком Крыма зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент республики

17:29 19.07.2024 (обновлено: 17:38 19.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма утвердила списки кандидатов от пяти региональных организаций политических партий на предстоящих выборах в парламент республики. Соответствующие постановления приняты на заседании Избиркома РК в пятницу.

В частности, Избирательная комиссия зарегистрировала республиканские списки кандидатов в депутаты от региональных отделений партий ЛДПР в количестве 69 человек, "Новые люди" (54 кандидата), Российской экологической партии "Зеленые (54), "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (51), КПРФ (56) и "Единая Россия" (70 человек).

Двум кандидатам от ЛДПР и партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Избирком отказал в регистрации из-за предоставления неполного перечня документов. Еще один представитель "справедливороссов" был исключен из списка на основании поданного им заявления.
В ближайшее время Избирком республики рассмотрит список кандидатов, предоставленный региональной организацией Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.
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