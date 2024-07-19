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Главное за день: 19 июля
Главное за день: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Главное за день: 19 июля
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден от боевиков российской армией. Призывавшей убивать русских экс-депутата ВР Украины Ирине Фарион выстелили в голову во РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T22:55
2024-07-19T22:55
2024-07-19T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт в ДНР освобожден от боевиков российской армией. Призывавшей убивать русских экс-депутата ВР Украины Ирине Фарион выстелили в голову во Львове. Бастрыкин направил в Госдуму список мер по ужесточению миграционной политики. ЧС объявлена в Херсонской области из-за засухи. Плавучие АЭС "Росатома" заинтересуют Турцию. Победу Трампа прочат уже сегодня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ освободили Юрьевку в ДНРРоссийские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении. По данным военного ведомства, ВСУ за неделю потеряли более 13 000 боевиков на разных направлениях. За этот период ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, поразив авиационные базы противника, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины. Президент России Владимир Путин в этот день созвал Совбез по внутренней безопасности. Покушение на Фарион во Львове – выстрел пришелся в висок Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщила депутата Яна Зинкевич.Предварительно известно, что Фарион выстрелили в висок. В украинском издании "Страна" со ссылкой на источник в МВД сообщили, что политик находится "на грани жизни и смерти".https://crimea.ria.ru/20240719/pokushenie-na-irinu-farion---chto-izvestno-1138998651.htmlРежим ЧС объявлен в Херсонщине из-за засухиВ 12 из 14 округов Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи и недобора урожая. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Это позволит фермерам избежать штрафов за снижение урожайности по условиях государственных субсидий, а также получить отсрочки и льготы по кредитам", – сообщил глава региона.Ужесточение миграционной политики Глава СК Бастрыкин направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционной политик.Среди прочего, глава СК выступает за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". При этом обеспечить несение воинской обязанности натурализованными гражданами в соответствии с установленными требованиями российского закона.Также Бастрыкин настаивает на том, чтобы требования к владению русским языком детьми мигрантов на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения, были закреплены новым законов РФ. А также обязать работодателей обеспечивать работников-мигрантов жильем и оплачивать им дорогу. Турцию заинтересуют плавучие АЭС "Росатома"Турция активно рассматривает возможности для развития атомной генерации малой мощности на своей территории, и "Росатом" готов обсуждать развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов. Об этом заявил зампредседателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко."В Турции оба варианта решений малых модульных реакторов – и плавучего, и наземного – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны. Мы готовы обсуждать развитие сотрудничества в этой сфере", – сказал Дедусенко. Трамп уже победилДействующий американский лидер Джо Байден уже, по сути, сообщил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки в США Такое мнение высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, о том, что отказ от участия в президентской кампании со стороны Байдена дело уже решенное говорит всего одно слово, опубликованное им в социальной сети. Также он считает, что его оппонент Дональд Трамп может праздновать победу уже сегодня.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, в мире, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт в ДНР освобожден от боевиков российской армией. Призывавшей убивать русских экс-депутата ВР Украины Ирине Фарион выстелили в голову во Львове. Бастрыкин направил в Госдуму список мер по ужесточению миграционной политики. ЧС объявлена в Херсонской области из-за засухи. Плавучие АЭС "Росатома" заинтересуют Турцию. Победу Трампа прочат уже сегодня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
ВС РФ освободили Юрьевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики", – говорится
в сообщении.
По данным военного ведомства, ВСУ за неделю потеряли более 13 000 боевиков
на разных направлениях.
За этот период ВС РФ нанесли 11 групповых ударов
высокоточным оружием и ударными БПЛА, поразив авиационные базы противника, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины.
Президент России Владимир Путин в этот день созвал
Совбез по внутренней безопасности.
Покушение на Фарион во Львове – выстрел пришелся в висок
Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщила депутата Яна Зинкевич.
"Экс-нардеп жива, но в тяжелом состоянии", — говорится в публикации украинского СМИ со ссылкой на Зинкевич.
Предварительно известно, что Фарион выстрелили в висок. В украинском издании "Страна" со ссылкой на источник в МВД сообщили, что политик находится "на грани жизни и смерти".https://crimea.ria.ru/20240719/pokushenie-na-irinu-farion---chto-izvestno-1138998651.html
Режим ЧС объявлен в Херсонщине из-за засухи
В 12 из 14 округов Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи и недобора урожая. Об этом сообщил
губернатор региона Владимир Сальдо.
Это позволит фермерам избежать штрафов за снижение урожайности по условиях государственных субсидий, а также получить отсрочки и льготы по кредитам", – сообщил глава региона.
Ужесточение миграционной политики
Глава СК Бастрыкин направил
в Госдуму предложения по ужесточению миграционной политик.
Среди прочего, глава СК выступает за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". При этом обеспечить несение воинской обязанности натурализованными гражданами в соответствии с установленными требованиями российского закона.
Также Бастрыкин настаивает на том, чтобы требования к владению русским языком детьми мигрантов на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения, были закреплены новым законов РФ. А также обязать работодателей обеспечивать работников-мигрантов жильем и оплачивать им дорогу.
Турцию заинтересуют плавучие АЭС "Росатома"
Турция активно рассматривает возможности для развития атомной генерации малой мощности на своей территории, и "Росатом" готов обсуждать развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов. Об этом заявил
зампредседателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
"В Турции оба варианта решений малых модульных реакторов – и плавучего, и наземного – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны. Мы готовы обсуждать развитие сотрудничества в этой сфере", – сказал Дедусенко.
Трамп уже победил
Действующий американский лидер Джо Байден уже, по сути, сообщил
о снятии своей кандидатуры с президентской гонки в США Такое мнение высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По мнению Шатрова, о том, что отказ от участия в президентской кампании со стороны Байдена дело уже решенное говорит всего одно слово, опубликованное им в социальной сети. Также он считает, что его оппонент Дональд Трамп может праздновать победу уже сегодня.
"У Трампа ядерный электорат, который только укрепился: поддержка республиканцев увеличилась на 10-15%. А это все. Это уже победа", - уверен эксперт.