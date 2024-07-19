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Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией
Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией
"Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T20:55
2024-07-19T20:55
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аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты реакторов, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.Собеседник агентства отметил, что Турция активно рассматривает возможности для развития атомной генерации малой мощности на своей территории."Мы внимательно следим за планами Турции по развитию атомной энергетики, предполагающими включение 20 ГВт установленной атомной мощности в энергобаланс страны к 2050 году, в том числе до 5 ГВт так называемых малых мощностей, что может составить по меньшей мере 16 малых модульных реакторов", - отметил Дедусенко.Говоря о предложении "Росатома", Дедусенко отметил, что компания является лидером в сегменте малых модульных реакторов и располагает техническими решениями малой мощности в вариантах не только АЭС малой мощности для наземной эксплуатации, но и в варианте плавучих энергоблоков."Можно отметить, что в Турции оба варианта решений ММР – и плавучий, и наземный – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны. Мы готовы обсуждать развитие сотрудничества в этой сфере", - сказал Дедусенко.
https://crimea.ria.ru/20230427/putin-ob-aes-akkuyu-eto-vazhneyshiy-proekt-moskvy-i-ankary-1128404606.html
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турция, россия, росатом, аэс "аккую", экономика, новости
Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией

Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией - замглавы "Аккую Нуклеар"

20:55 19.07.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты реакторов, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
Собеседник агентства отметил, что Турция активно рассматривает возможности для развития атомной генерации малой мощности на своей территории.
"Мы внимательно следим за планами Турции по развитию атомной энергетики, предполагающими включение 20 ГВт установленной атомной мощности в энергобаланс страны к 2050 году, в том числе до 5 ГВт так называемых малых мощностей, что может составить по меньшей мере 16 малых модульных реакторов", - отметил Дедусенко.
Говоря о предложении "Росатома", Дедусенко отметил, что компания является лидером в сегменте малых модульных реакторов и располагает техническими решениями малой мощности в вариантах не только АЭС малой мощности для наземной эксплуатации, но и в варианте плавучих энергоблоков.
"Можно отметить, что в Турции оба варианта решений ММР – и плавучий, и наземный – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны. Мы готовы обсуждать развитие сотрудничества в этой сфере", - сказал Дедусенко.
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