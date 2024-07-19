https://crimea.ria.ru/20240719/plavuchie-aes-rosatoma-mogut-byt-vostrebovany-turtsiey-1138997827.html

Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией

Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией

"Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T20:55

2024-07-19T20:55

2024-07-19T20:55

турция

россия

росатом

аэс "аккую"

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110615/52/1106155286_0:190:3148:1961_1920x0_80_0_0_94ef03771b39f87552bc22f1be0425af.jpg

СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты реакторов, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.Собеседник агентства отметил, что Турция активно рассматривает возможности для развития атомной генерации малой мощности на своей территории."Мы внимательно следим за планами Турции по развитию атомной энергетики, предполагающими включение 20 ГВт установленной атомной мощности в энергобаланс страны к 2050 году, в том числе до 5 ГВт так называемых малых мощностей, что может составить по меньшей мере 16 малых модульных реакторов", - отметил Дедусенко.Говоря о предложении "Росатома", Дедусенко отметил, что компания является лидером в сегменте малых модульных реакторов и располагает техническими решениями малой мощности в вариантах не только АЭС малой мощности для наземной эксплуатации, но и в варианте плавучих энергоблоков."Можно отметить, что в Турции оба варианта решений ММР – и плавучий, и наземный – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны. Мы готовы обсуждать развитие сотрудничества в этой сфере", - сказал Дедусенко.

https://crimea.ria.ru/20230427/putin-ob-aes-akkuyu-eto-vazhneyshiy-proekt-moskvy-i-ankary-1128404606.html

турция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, россия, росатом, аэс "аккую", экономика, новости