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Главное за день: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Главное за день: 16 июля
Главное за день: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Главное за день: 16 июля
Российские военные уничтожили за сутки почти 2000 украинских боевиков и сбили еще один самолет противника. Уральская компания объявила 15-милионную премию для... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T22:30
2024-07-16T22:34
главное за день
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
самолеты f-16
сергей лавров
дональд трамп
переговоры
ростов-на-дону
луна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки почти 2000 украинских боевиков и сбили еще один самолет противника. Уральская компания объявила 15-милионную премию для российских военных за первые сбитые F-15 и F-16. Глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН призвал устранить угрозы для РФ с Запада для урегулирования украинского вопроса. Кандидат в президенты США Трамп в случае победы на выборах намерен "быстро решить" тему украинского конфликта. На Украине растет количество граждан, выступающих за переговоры с Россией. На юге РФ вводят графики подачи света из-за сбоя на энергоблоке Ростовской АЭС. Ученые обнаружили на Луне пещеру с оптимальными условиями для строительства лунных баз.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные в зоне СВО эффективно уничтожают американскую, британскую и французскую технику и вооружение ВСУ. За минувшие сутки киевский режим лишился еще 1920 боевиков и 13 складов с боеприпасами. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом, сообщили в Минобороны России во вторник.Премия за уничтожение F-16Уральская компания объявила премию в 15 миллионов рублей для российских военных за первые сбитые американские истребители F-15 и F-16 в зоне спецоперации – об этом также сообщает Минобороны РФ. Денежные вознаграждения выплачиваются российским бойцам и за уничтожение танков Abrams и Leopard 2.Лавров а Совбезе ООНРоссия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках открытых дебатов в Совбезе ООН. Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления, подчеркнул министр."Быстрое решение" ТрампаКандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен провести переговоры с Россией, чтобы "быстро решить" тему украинского конфликта, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости. По словам политика, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны. Вэнс также выразил уверенность, что Россия не начинала бы спецоперацию, если бы Трамп был президентом США.Переговоры по Украине44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов. В то же время 84% респондентов считают неприемлемыми условия мирного соглашения, которые выдвигает Москва, а 77% считают, что Запад не должен снимать с России санкции – таковы результаты опроса Центра Разумкова. Комментируя результаты опроса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что количество граждан, выступающих за переговоры с Россией будет только увеличиваться.Пещера на ЛунеНа Луне существует пещера, доступная с поверхности, которая могла бы в будущем стать базой для проживания человека. Доказательства ее существования обнаружили исследователи из США и Италии, говорится в публикации научно-популярного журнала Nature. Строительство научных баз в подобных укрытиях могут способствовать долгосрочным исследованиям Луны. Ученые уверены, что дальнейшая разведка пещеры могла бы подтвердить наличие защищенной от радиации среды с оптимальной для жизни человека температурой.Сбой в работе Ростовской АЭСНа юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщили во вторник в пресс-службе Минэнерго России. Введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
https://crimea.ria.ru/20240716/gerasimov-postavil-novye-zadachi-pered-gruppirovkoy-vostok-1138903069.html
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главное за день, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, самолеты f-16, сергей лавров, дональд трамп, переговоры, ростов-на-дону, луна
Главное за день: 16 июля

Главные события и заявления вторника, 16 июля

22:30 16.07.2024 (обновлено: 22:34 16.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки почти 2000 украинских боевиков и сбили еще один самолет противника. Уральская компания объявила 15-милионную премию для российских военных за первые сбитые F-15 и F-16. Глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН призвал устранить угрозы для РФ с Запада для урегулирования украинского вопроса. Кандидат в президенты США Трамп в случае победы на выборах намерен "быстро решить" тему украинского конфликта. На Украине растет количество граждан, выступающих за переговоры с Россией. На юге РФ вводят графики подачи света из-за сбоя на энергоблоке Ростовской АЭС. Ученые обнаружили на Луне пещеру с оптимальными условиями для строительства лунных баз.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные в зоне СВО эффективно уничтожают американскую, британскую и французскую технику и вооружение ВСУ. За минувшие сутки киевский режим лишился еще 1920 боевиков и 13 складов с боеприпасами. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом, сообщили в Минобороны России во вторник.

Премия за уничтожение F-16

Уральская компания объявила премию в 15 миллионов рублей для российских военных за первые сбитые американские истребители F-15 и F-16 в зоне спецоперации – об этом также сообщает Минобороны РФ. Денежные вознаграждения выплачиваются российским бойцам и за уничтожение танков Abrams и Leopard 2.
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Вчера, 15:00
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Лавров а Совбезе ООН

Россия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках открытых дебатов в Совбезе ООН. Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления, подчеркнул министр.

"Быстрое решение" Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен провести переговоры с Россией, чтобы "быстро решить" тему украинского конфликта, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости. По словам политика, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны. Вэнс также выразил уверенность, что Россия не начинала бы спецоперацию, если бы Трамп был президентом США.
Дождь - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 17:31
В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов

Переговоры по Украине

44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов. В то же время 84% респондентов считают неприемлемыми условия мирного соглашения, которые выдвигает Москва, а 77% считают, что Запад не должен снимать с России санкции – таковы результаты опроса Центра Разумкова. Комментируя результаты опроса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что количество граждан, выступающих за переговоры с Россией будет только увеличиваться.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 12:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах

Пещера на Луне

На Луне существует пещера, доступная с поверхности, которая могла бы в будущем стать базой для проживания человека. Доказательства ее существования обнаружили исследователи из США и Италии, говорится в публикации научно-популярного журнала Nature. Строительство научных баз в подобных укрытиях могут способствовать долгосрочным исследованиям Луны. Ученые уверены, что дальнейшая разведка пещеры могла бы подтвердить наличие защищенной от радиации среды с оптимальной для жизни человека температурой.

Сбой в работе Ростовской АЭС

На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщили во вторник в пресс-службе Минэнерго России. Введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 22:12
Веерные отключения света введены на Юге России – что известно
 
Главное за деньНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииСамолеты F-16Сергей ЛавровДональд ТрампПереговорыРостов-на-ДонуЛуна
 
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