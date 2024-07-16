https://crimea.ria.ru/20240716/glavnoe-za-den-16-iyulya-1138916840.html

Главное за день: 16 июля

Главное за день: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Главное за день: 16 июля

Российские военные уничтожили за сутки почти 2000 украинских боевиков и сбили еще один самолет противника. Уральская компания объявила 15-милионную премию для... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T22:30

2024-07-16T22:30

2024-07-16T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки почти 2000 украинских боевиков и сбили еще один самолет противника. Уральская компания объявила 15-милионную премию для российских военных за первые сбитые F-15 и F-16. Глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН призвал устранить угрозы для РФ с Запада для урегулирования украинского вопроса. Кандидат в президенты США Трамп в случае победы на выборах намерен "быстро решить" тему украинского конфликта. На Украине растет количество граждан, выступающих за переговоры с Россией. На юге РФ вводят графики подачи света из-за сбоя на энергоблоке Ростовской АЭС. Ученые обнаружили на Луне пещеру с оптимальными условиями для строительства лунных баз.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные в зоне СВО эффективно уничтожают американскую, британскую и французскую технику и вооружение ВСУ. За минувшие сутки киевский режим лишился еще 1920 боевиков и 13 складов с боеприпасами. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом, сообщили в Минобороны России во вторник.Премия за уничтожение F-16Уральская компания объявила премию в 15 миллионов рублей для российских военных за первые сбитые американские истребители F-15 и F-16 в зоне спецоперации – об этом также сообщает Минобороны РФ. Денежные вознаграждения выплачиваются российским бойцам и за уничтожение танков Abrams и Leopard 2.Лавров а Совбезе ООНРоссия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках открытых дебатов в Совбезе ООН. Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления, подчеркнул министр."Быстрое решение" ТрампаКандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен провести переговоры с Россией, чтобы "быстро решить" тему украинского конфликта, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости. По словам политика, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны. Вэнс также выразил уверенность, что Россия не начинала бы спецоперацию, если бы Трамп был президентом США.Переговоры по Украине44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов. В то же время 84% респондентов считают неприемлемыми условия мирного соглашения, которые выдвигает Москва, а 77% считают, что Запад не должен снимать с России санкции – таковы результаты опроса Центра Разумкова. Комментируя результаты опроса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что количество граждан, выступающих за переговоры с Россией будет только увеличиваться.Пещера на ЛунеНа Луне существует пещера, доступная с поверхности, которая могла бы в будущем стать базой для проживания человека. Доказательства ее существования обнаружили исследователи из США и Италии, говорится в публикации научно-популярного журнала Nature. Строительство научных баз в подобных укрытиях могут способствовать долгосрочным исследованиям Луны. Ученые уверены, что дальнейшая разведка пещеры могла бы подтвердить наличие защищенной от радиации среды с оптимальной для жизни человека температурой.Сбой в работе Ростовской АЭСНа юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщили во вторник в пресс-службе Минэнерго России. Введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.

https://crimea.ria.ru/20240716/gerasimov-postavil-novye-zadachi-pered-gruppirovkoy-vostok-1138903069.html

https://crimea.ria.ru/20240716/v-belgorodskoy-oblasti-ogranichat-vezd-v-14-naselennykh-punktov-1138910963.html

https://crimea.ria.ru/20240716/glaza-otkryvayutsya-o-chem-govoryat-itogi-oprosa-ukraintsev-o-peregovorakh-1138894252.html

https://crimea.ria.ru/20240716/veernye-otklyucheniya-sveta-vvedeny-na-yuge-rossii--chto-izvestno-1138919075.html

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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