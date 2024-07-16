https://crimea.ria.ru/20240716/snyat-ugrozy-dlya-rossii-s-zapada-zayavleniya-lavrova-v-sovbeze-oon-1138911734.html

Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН

Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН

Россия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом во вторник завил глава МИД России Сергей Лавров в рамках... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T18:18

2024-07-16T18:18

2024-07-16T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Россия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом во вторник завил глава МИД России Сергей Лавров в рамках открытых дебатов в Совбезе ООН.Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления, подчеркнул министр.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия готова к поиску баланса интересов для урегулирования ситуации на Украине.Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров председательствует на открытых дебатах по теме многостороннего сотрудничества в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в среду возглавит на этой же площадке дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления, комментировал ранее Лавров слова главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о готовности Украины передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в ШвейцарииНацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, совет безопасности оон, оон, новости, россия, украина, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), коллективный запад