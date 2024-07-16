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Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН
Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН
Россия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом во вторник завил глава МИД России Сергей Лавров в рамках... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T18:18
2024-07-16T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Россия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом во вторник завил глава МИД России Сергей Лавров в рамках открытых дебатов в Совбезе ООН.Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления, подчеркнул министр.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия готова к поиску баланса интересов для урегулирования ситуации на Украине.Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров председательствует на открытых дебатах по теме многостороннего сотрудничества в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в среду возглавит на этой же площадке дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления, комментировал ранее Лавров слова главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о готовности Украины передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в ШвейцарииНацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов
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сергей лавров, совет безопасности оон, оон, новости, россия, украина, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), коллективный запад
Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН

Устранение угроз для РФ с Запада должно быть учтено при урегулировании украинского кризиса

18:18 16.07.2024 (обновлено: 18:20 16.07.2024)
 
© МИД РоссииЗаседание СБ ООН под председательством Сергея Лаврова
Заседание СБ ООН под председательством Сергея Лаврова
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Россия готова к поиску баланса интересов в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом во вторник завил глава МИД России Сергей Лавров в рамках открытых дебатов в Совбезе ООН.

"Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент России (Владимир Путин – ред.), не буду их повторять", – сказал Лавров.

Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления, подчеркнул министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия готова к поиску баланса интересов для урегулирования ситуации на Украине.
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров председательствует на открытых дебатах по теме многостороннего сотрудничества в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в среду возглавит на этой же площадке дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления, комментировал ранее Лавров слова главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о готовности Украины передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны.
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