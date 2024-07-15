https://crimea.ria.ru/20240715/prodavtsa-suvenirov-v-krymu-skryl-bolee-130-mln-rubley-dokhoda-1138864801.html

Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода

Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода

В Симферополе торговец сувенирами утаил от государства доход на сумму около 130 миллионов рублей. Факт уклонения от налогов вскрыли сотрудники ФНС Крыма, после... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T12:32

2024-07-15T12:32

2024-07-15T12:47

фнс россии по республике крым

крым

новости крыма

налоги

закон и право

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе торговец сувенирами утаил от государства доход на сумму около 130 миллионов рублей. Факт уклонения от налогов вскрыли сотрудники ФНС Крыма, после чего бизнесмену пришлось заплатить более четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.Специалисты налоговой службы сопоставили данные отчетности и выручку, полученную с применением контрольно-кассовой техники. Таким образом было выявлено нарушение, после чего предприниматель добровольно внес исправления в налоговую декларацию. Ему пришлось заплатить более четырех миллионов рублей налога.Скрыть доход от сотрудников налоговой службы при современном развитии информационных технологий очень трудно, поясняют в ФНС. Специалисты сравнивают данные отчетности с движением средств на банковских счетах и выручкой. Программное обеспечение ФНС России позволяет быстро выявлять такие факты."На этом этапе было выявлено 430 субъектов предпринимательства с суммой дохода, не отраженного в отчетности, в размере более 5,3 млрд рублей, - информируют в ведомстве. - На сегодняшний день 66% сокрытого дохода уже легализовано, а работа в данном направлении продолжается".Для тех, кто работает в "тени", закон предусматривает предупреждение, если правонарушение совершено впервые, и довольно значительные штрафы, если нарушения произведены повторно.С 2025 года в России будет введена прогрессивная шкала для начисления налога на доходы физических лиц – соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Максимальная ставка НДФЛ, согласно закону, будет составлять 22% - для тех россиян, доход которых превышает 200 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят дать право регионам вводить с 2025 года туристический сборКого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииСколько в Крыму миллионеров - ФНС

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фнс россии по республике крым, крым, новости крыма, налоги, закон и право, симферополь