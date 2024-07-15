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Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода
Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода
В Симферополе торговец сувенирами утаил от государства доход на сумму около 130 миллионов рублей. Факт уклонения от налогов вскрыли сотрудники ФНС Крыма, после... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T12:32
2024-07-15T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе торговец сувенирами утаил от государства доход на сумму около 130 миллионов рублей. Факт уклонения от налогов вскрыли сотрудники ФНС Крыма, после чего бизнесмену пришлось заплатить более четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.Специалисты налоговой службы сопоставили данные отчетности и выручку, полученную с применением контрольно-кассовой техники. Таким образом было выявлено нарушение, после чего предприниматель добровольно внес исправления в налоговую декларацию. Ему пришлось заплатить более четырех миллионов рублей налога.Скрыть доход от сотрудников налоговой службы при современном развитии информационных технологий очень трудно, поясняют в ФНС. Специалисты сравнивают данные отчетности с движением средств на банковских счетах и выручкой. Программное обеспечение ФНС России позволяет быстро выявлять такие факты."На этом этапе было выявлено 430 субъектов предпринимательства с суммой дохода, не отраженного в отчетности, в размере более 5,3 млрд рублей, - информируют в ведомстве. - На сегодняшний день 66% сокрытого дохода уже легализовано, а работа в данном направлении продолжается".Для тех, кто работает в "тени", закон предусматривает предупреждение, если правонарушение совершено впервые, и довольно значительные штрафы, если нарушения произведены повторно.С 2025 года в России будет введена прогрессивная шкала для начисления налога на доходы физических лиц – соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Максимальная ставка НДФЛ, согласно закону, будет составлять 22% - для тех россиян, доход которых превышает 200 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят дать право регионам вводить с 2025 года туристический сборКого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииСколько в Крыму миллионеров - ФНС
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фнс россии по республике крым, крым, новости крыма, налоги, закон и право, симферополь
Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода

Торговец сувенирами в Крыму скрыл от государства более 130 миллионов доходов

12:32 15.07.2024 (обновлено: 12:47 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе торговец сувенирами утаил от государства доход на сумму около 130 миллионов рублей. Факт уклонения от налогов вскрыли сотрудники ФНС Крыма, после чего бизнесмену пришлось заплатить более четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Симферопольский предприниматель, осуществляющий деятельность по розничной торговле сувенирами и изделиями народного промысла, пытался сокрыть доход в размере около 130 млн рублей, представив в налоговые органы декларацию по упрощенной системе налогообложения с нулевыми показателями", - говорится в сообщении.
Специалисты налоговой службы сопоставили данные отчетности и выручку, полученную с применением контрольно-кассовой техники. Таким образом было выявлено нарушение, после чего предприниматель добровольно внес исправления в налоговую декларацию. Ему пришлось заплатить более четырех миллионов рублей налога.
Скрыть доход от сотрудников налоговой службы при современном развитии информационных технологий очень трудно, поясняют в ФНС. Специалисты сравнивают данные отчетности с движением средств на банковских счетах и выручкой. Программное обеспечение ФНС России позволяет быстро выявлять такие факты.
"На этом этапе было выявлено 430 субъектов предпринимательства с суммой дохода, не отраженного в отчетности, в размере более 5,3 млрд рублей, - информируют в ведомстве. - На сегодняшний день 66% сокрытого дохода уже легализовано, а работа в данном направлении продолжается".
Для тех, кто работает в "тени", закон предусматривает предупреждение, если правонарушение совершено впервые, и довольно значительные штрафы, если нарушения произведены повторно.
С 2025 года в России будет введена прогрессивная шкала для начисления налога на доходы физических лиц – соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Максимальная ставка НДФЛ, согласно закону, будет составлять 22% - для тех россиян, доход которых превышает 200 тысяч рублей в месяц.
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