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Сколько в Крыму миллионеров - ФНС

Сколько в Крыму миллионеров - ФНС - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Сколько в Крыму миллионеров - ФНС

Более ста крымчан по итогам 2023 года задекларировали доходы, налог с которых превышает сумму в один миллион рублей. Об этом заявили в УФНС России по Республике РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T21:42

2024-05-23T21:42

2024-05-23T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Более ста крымчан по итогам 2023 года задекларировали доходы, налог с которых превышает сумму в один миллион рублей. Об этом заявили в УФНС России по Республике Крым, подводя итоги декларационной кампании."Около 52 тысяч граждан представили декларации по форме 3-НДФЛ (о декларировании всех видов доходов – ред.), что на 15 процентов превышает прошлогодние показатели. Порядка 8 тысяч крымчан задекларировали дополнительно полученный доход с суммой налога к уплате порядка 650,2 млн рублей - уплатить его необходимо не позднее 15 июля текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.Крымчане подали 101 декларацию, в которой сумма налога на доходы, полученные в 2023 году, превышает 1 миллион рублей. Всего такие граждане должны заплатить в казну 240 млн рублей. Чаще всего они декларируют дополнительно полученные средства от продажи имущества или от сдачи жилья в аренду, объясняют в ведомстве.Около 39 тысяч человек подали декларации с суммами к возврату – это положенный по закону налоговый вычет.Оформить налоговый вычет можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Для этого надо, следуя инструкции, внести необходимые данные, прикрепить сканы документов, сформировать электронную подпись и отправить в налоговый орган.Ранее крымские парламентарии предложили перенести срок уплаты налогов на землю и имущество физических лиц с 1 декабря на 1 июля. По их мнению, такая мера позволит повысить качество планирования и исполнения местных бюджетовЧитайте также на РИА Новости Крым:Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизацииПрогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективуКого коснется увеличение налогового вычета на детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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