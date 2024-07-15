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Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне
Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне
В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли мемориальную доску, посвященную погибшему военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву. Памятный знак... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T15:01
2024-07-15T15:39
военкор риа новости ростислав журавлев
происшествия
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
журналистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли мемориальную доску, посвященную погибшему военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву. Памятный знак установлен у входа в дом на Зубовском бульваре, 4, сообщает РИА Новости.Он напомнил, что это не первая потеря коллектива в ходе украинского конфликта. Рядом с новой табличкой стоят памятный знак фотокорреспонденту Андрею Стенину, погибшему в 2014 году."Первым погибшим военкором был Андрей Стенин, его имя мы увековечили созданием международного патриотического национального конкурса. А сегодня мы утвердили именные стипендии имени Ростислава Журавлева, которые будут выдаваться лучшим студентам журфака МГУ, Плехановского университета и ВШЭ", – продолжил Дмитрий Киселев.Военкор Ростислав Журавлев родился в 1989 году в Свердловске (Екатеринбург). Журналистскую карьеру он начал в 2012 году в Уральском федеральном округе. Работал в уральских изданиях.В 2014 году освещал события "Крымской весны", работал на юго-востоке Украины. В 2014 году находился в зоне военного конфликта в Луганске, писал о деятельности Луганского народного ополчения.Принимал участие в боевых действиях, в качестве добровольца вступив в "Интербригаду" батальона "Заря" ЛНР.В 2021 году пришел на работу в РИА Новости, с первых дней специальной военной операции работал "за ленточкой", сначала в ДНР, затем в Харьковской и Запорожской областях.22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева Орденом Мужества. Он награжден также медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага".Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на ЗапорожьеАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора Журавлева
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РИА Новости Крым
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военкор риа новости ростислав журавлев, происшествия, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика
Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне

В Москве открыли мемориальную табличку в честь военкора Ростислава Журавлева

15:01 15.07.2024 (обновлено: 15:39 15.07.2024)
 
© РИА НовостиВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли мемориальную доску, посвященную погибшему военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву. Памятный знак установлен у входа в дом на Зубовском бульваре, 4, сообщает РИА Новости.

"С одной стороны, у нас очень печальный, с другой – очень светлый день. Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию", – сказал на церемонии открытия гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он напомнил, что это не первая потеря коллектива в ходе украинского конфликта. Рядом с новой табличкой стоят памятный знак фотокорреспонденту Андрею Стенину, погибшему в 2014 году.
"Первым погибшим военкором был Андрей Стенин, его имя мы увековечили созданием международного патриотического национального конкурса. А сегодня мы утвердили именные стипендии имени Ростислава Журавлева, которые будут выдаваться лучшим студентам журфака МГУ, Плехановского университета и ВШЭ", – продолжил Дмитрий Киселев.
Военкор Ростислав Журавлев родился в 1989 году в Свердловске (Екатеринбург). Журналистскую карьеру он начал в 2012 году в Уральском федеральном округе. Работал в уральских изданиях.
В 2014 году освещал события "Крымской весны", работал на юго-востоке Украины. В 2014 году находился в зоне военного конфликта в Луганске, писал о деятельности Луганского народного ополчения.
Принимал участие в боевых действиях, в качестве добровольца вступив в "Интербригаду" батальона "Заря" ЛНР.
В 2021 году пришел на работу в РИА Новости, с первых дней специальной военной операции работал "за ленточкой", сначала в ДНР, затем в Харьковской и Запорожской областях.
22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева Орденом Мужества. Он награжден также медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
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Военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевПроисшествияНовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Журналистика
 
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