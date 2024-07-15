https://crimea.ria.ru/20240715/pamyat-voenkora-rostislava-zhuravleva-uvekovechili-v-kamne-1138793734.html

Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне

Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне

В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли мемориальную доску, посвященную погибшему военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву. Памятный знак... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T15:01

2024-07-15T15:01

2024-07-15T15:39

военкор риа новости ростислав журавлев

происшествия

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

журналистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли мемориальную доску, посвященную погибшему военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву. Памятный знак установлен у входа в дом на Зубовском бульваре, 4, сообщает РИА Новости.Он напомнил, что это не первая потеря коллектива в ходе украинского конфликта. Рядом с новой табличкой стоят памятный знак фотокорреспонденту Андрею Стенину, погибшему в 2014 году."Первым погибшим военкором был Андрей Стенин, его имя мы увековечили созданием международного патриотического национального конкурса. А сегодня мы утвердили именные стипендии имени Ростислава Журавлева, которые будут выдаваться лучшим студентам журфака МГУ, Плехановского университета и ВШЭ", – продолжил Дмитрий Киселев.Военкор Ростислав Журавлев родился в 1989 году в Свердловске (Екатеринбург). Журналистскую карьеру он начал в 2012 году в Уральском федеральном округе. Работал в уральских изданиях.В 2014 году освещал события "Крымской весны", работал на юго-востоке Украины. В 2014 году находился в зоне военного конфликта в Луганске, писал о деятельности Луганского народного ополчения.Принимал участие в боевых действиях, в качестве добровольца вступив в "Интербригаду" батальона "Заря" ЛНР.В 2021 году пришел на работу в РИА Новости, с первых дней специальной военной операции работал "за ленточкой", сначала в ДНР, затем в Харьковской и Запорожской областях.22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева Орденом Мужества. Он награжден также медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага".Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на ЗапорожьеАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора Журавлева

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военкор риа новости ростислав журавлев, происшествия, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика