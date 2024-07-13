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Воздушная тревога в Севастополе – угроза баллистики
Воздушная тревога в Севастополе – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Воздушная тревога в Севастополе – угроза баллистики
В Севастополе звучит сигнал "Воздушная тревога", губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики и призвал людей срочно пройти в укрытия или... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T17:31
2024-07-13T17:31
2024-07-13T17:36
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Воздушная тревога", губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать домов.Информацию об угрозе с воздуха получают от военных, ее дублирует в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже. Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа. Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Воздушная тревога в Севастополе – угроза баллистики
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги – власти призывают людей пройти в укрытия
17:31 13.07.2024 (обновлено: 17:36 13.07.2024)