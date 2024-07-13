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В Севастополе отбой опасности по баллистике
В Севастополе отбой опасности по баллистике - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Севастополе отбой опасности по баллистике
В Севастополе снята угроза баллистики – объявлен "Отбой воздушной тревоги". Информацию от военных в своем Telegram-канале дублирует губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T17:36
2024-07-13T17:36
2024-07-13T17:39
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза баллистики – объявлен "Отбой воздушной тревоги". Информацию от военных в своем Telegram-канале дублирует губернатор города Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе три минуты. 1 июля Развожаев сообщил о введении в Севастополе дополнительного сигнала "Баллистика!". Он будет появляться при угрозе удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Для маневра в этом случае остается крайне мало времени: на то, чтобы укрыться в безопасном месте есть 1-2 минуты. С целью максимально обезопасить жителей и гостей региона власти приняли решение о строительстве более 600 бетонных укрытий блиндажного типа в дополнение к тем убежищам, которые имеются в городе.Соответствующие решения были приняты на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания после того, как в результате атаки ВСУ на город погибли люди на пляже. Также Развожаев сообщил, что власти доработают систему оповещения с учетом новых угроз.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе отбой опасности по баллистике
В Севастополе объявили отбой опасности по баллистике
17:36 13.07.2024 (обновлено: 17:39 13.07.2024)