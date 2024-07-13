https://crimea.ria.ru/20240713/v-sevastopole-otboy-opasnosti-po-ballistike-1138638221.html

В Севастополе отбой опасности по баллистике

В Севастополе отбой опасности по баллистике - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В Севастополе отбой опасности по баллистике

В Севастополе снята угроза баллистики – объявлен "Отбой воздушной тревоги". Информацию от военных в своем Telegram-канале дублирует губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T17:36

2024-07-13T17:36

2024-07-13T17:39

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза баллистики – объявлен "Отбой воздушной тревоги". Информацию от военных в своем Telegram-канале дублирует губернатор города Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе три минуты. 1 июля Развожаев сообщил о введении в Севастополе дополнительного сигнала "Баллистика!". Он будет появляться при угрозе удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Для маневра в этом случае остается крайне мало времени: на то, чтобы укрыться в безопасном месте есть 1-2 минуты. С целью максимально обезопасить жителей и гостей региона власти приняли решение о строительстве более 600 бетонных укрытий блиндажного типа в дополнение к тем убежищам, которые имеются в городе.Соответствующие решения были приняты на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания после того, как в результате атаки ВСУ на город погибли люди на пляже. Также Развожаев сообщил, что власти доработают систему оповещения с учетом новых угроз.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма