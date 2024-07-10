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Главное за день: 10 июля

Главное за день: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Главное за день: 10 июля

В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли трое. ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленных военных. Госдума приняла закон о прогрессивной... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T22:22

2024-07-10T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли трое. ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленных военных. Госдума приняла закон о прогрессивной налоговой шкале. На Украине уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Семейную ипотеку в РФ продлили до 2030 года. Украине пообещали 40 млрд евро помощи и истребители F-16.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авиакатастрофа в ТатарстанеВ Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", выполнявший экскурсионный полет. На борту находились четыре человека. В результате трое из них погибли. Выжить удалось лишь одному мужчине, его доставили в медицинское учреждение.Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.ФСБ предотвратила несколько терактовФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны, которые планировали организовать украинские спецслужбы.Задержан 30-летний гражданин России, который организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности. Он завернул их в подарочную упаковку и в адресе доставки указал адреса, по которым в Москве проживают российские военачальники, отметили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Также сотрудники ФСБ предотвратили теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.В РФ приняли закон о прогрессивной налоговой шкалеГосдума РФ в третьем чтении одобрила законопроект о введении прогрессивной налоговой шкалы. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%, от 5 млн до 20 млн рублей – 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%. С дохода 50 млн рублей придется платить 22%.При этом для подавляющего большинства граждан ставка НДФЛ не изменится: в отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%.Данные изменения не затронут доходы участников СВО. Не коснется повышение НДФЛ и дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.На Украине уничтожили склад хранения безэкипажных катеровВоеннослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer.Семейную ипотеку продлили до 2030 годаСемейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации, сообщил Минфин.Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет.Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита – до 12 миллионов рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов ­­– до 6 миллионов рублей.Возможно оформление кредита и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 миллионов рублей в других регионах РФ.Саммит НАТО в ВашингтонеНа проходящем в Вашингтоне саммите НАТО США и их союзники возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году военную и финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро.Кроме того, пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения". Эти страны намерены помогать Киеву с содержанием и вооружением истребителей, а также с подготовкой летчиков. О количестве передаваемых Киеву самолетов и конкретных сроках поставок не сообщается.Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.Что касается перспектив вступления Украины в альянс, среди стран-членов НАТО все еще нет консенсуса по этому вопросу, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.При этом он отметил, что союзники Украины "приближают" ее к членству в организации.

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https://crimea.ria.ru/20240710/novye-uchebniki-istorii-na-ukraine--gitlera-zapisali-v-osvoboditeli-1138748157.html

https://crimea.ria.ru/20240710/matvienko-rasskazala-ob-ocheredi-zhelayuschikh-vstupit-v-briks-1138751756.html

https://crimea.ria.ru/20240710/bayden-prizval-nato-ne-otstavat-ot-vpk-rossii-1138754230.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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